Более 6000 евро: у президента Эстонии вырастет зарплата

С 1 апреля 2019 года самый высокий индекс зарплаты составит 1,084. Он в свою очередь каждый год умножается на самую высокую ставку заработной платы, которая в этом году составляет 5690,32 евро.
Согласно формуле, месячная зарплата президента и других равных ему государственных служащих увеличивается на 478 евро по сравнению с предыдущим периодом.
Коэффициент заработной платы члена Рийгикогу, судей уездных и административных судов составляет 0,65, а зарплата - 4009,40 евро, что означает прибавку к заработной плате в 311 евро.