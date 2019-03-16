Сб, 16.03.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд

Более 6000 евро: у президента Эстонии вырастет зарплата

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: JUSTIN LANE / EPA / Scanpix

С учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших государственных служащих впервые зарплата президента, спикер Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда превысит границу в 6000 евро и с апреля составит 6168,31 евро, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

С 1 апреля 2019 года самый высокий индекс зарплаты составит 1,084. Он в свою очередь каждый год умножается на самую высокую ставку заработной платы, которая в этом году составляет 5690,32 евро. 

Согласно формуле, месячная зарплата президента и других равных ему государственных служащих увеличивается на 478 евро по сравнению с предыдущим периодом.

Коэффициент заработной платы члена Рийгикогу, судей уездных и административных судов составляет 0,65, а зарплата - 4009,40 евро, что означает прибавку к заработной плате в 311 евро.

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