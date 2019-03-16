Сб, 16.03.2019
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Цены вновь растут: в Таллинне подорожало топливо

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Заправка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /Scanpix

В Таллинне и Вильнюсе на прошедшей рабочей неделе цены на горючее выросли, в то время как в Риге они не изменились, свидетельствуют данные агентства BNS.

Самый дорогой бензин и дизельное горючее на этой неделе были в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки и дизельное горючее подорожали на этой неделе на 2,3% и стоили соответственно 1,309 и 1,329 евро за литр.

В Риге на АЗС Circle K остановился рост цен на горючее, наблюдавшийся предыдущие четыре недели. Соответственно литр бензина 95-й марки и литр дизельного топлива стоили в пятницу 1,234 евро.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 2,5% - до 1,115 евро за литр, дизельное топливо - на 1,6% до 1,085 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильна и составила 0,629 евро за литр в Таллинне, 0,599 евро за литр в Риге и 0,509 евро за литр в Вильнюсе.

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