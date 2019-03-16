Цены вновь растут: в Таллинне подорожало топливо

В Таллинне и Вильнюсе на прошедшей рабочей неделе цены на горючее выросли, в то время как в Риге они не изменились, свидетельствуют данные агентства BNS.
Самый дорогой бензин и дизельное горючее на этой неделе были в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.
В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки и дизельное горючее подорожали на этой неделе на 2,3% и стоили соответственно 1,309 и 1,329 евро за литр.
В Риге на АЗС Circle K остановился рост цен на горючее, наблюдавшийся предыдущие четыре недели. Соответственно литр бензина 95-й марки и литр дизельного топлива стоили в пятницу 1,234 евро.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 2,5% - до 1,115 евро за литр, дизельное топливо - на 1,6% до 1,085 евро за литр.
Цена автогаза на этой неделе была стабильна и составила 0,629 евро за литр в Таллинне, 0,599 евро за литр в Риге и 0,509 евро за литр в Вильнюсе.