Свен Миксер: Крым для Эстонии всегда будет частью Украины

«В марте этого года исполняется пять лет со дня незаконного присоединения Крымского полуострова к России, - передала BNS слова Миксера пресс-служба МИД. - Мы сурово осуждаем совершенное Российской Федерацией незаконное присоединение Крыма, которое было совершено в нарушение Конституции Украины и воли ее народа, аннексию, представляющую серьезную угрозу европейской безопасности и международному правопорядку. Для Эстонии Крым остается и всегда будет частью Украины».

«Время с начала оккупации Россия использовала для массивного увеличения своего присутствия в регионе. Крымский полуостров превратился в военный плацдарм России, с территории которого российские власти хотят держать под контролем регион Черного моря и с помощью которого намерены укрепить свое влияние на более широком пространстве», - заявил Миксер.

«Эстония осуждает совершаемые в Крыму Российской Федерацией как оккупационной властью нарушения в области международного права: принудительный призыв местного населения в армию, требование брать российское гражданство, отчуждение частного имущества, ограничения свободы слова и веры. За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась — опасности подвержены все, кто осмелится высказать недовольство аннексией. Под особо жестким давлением находятся крымские татары, которых власти России преследовали и ссылали еще в советское время».

Миксер подчеркнул, что Эстония также сурово осуждает неоправданное применение 25 ноября прошлого года Россией военной силы против кораблей МВФ Украины в Керченском проливе и задержание украинских военных моряков.

«Это было прямое и грубое нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины, вытекающее из факта оккупации Крыма. Нагнетание Россией напряженности в регионе Азовского моря представляет реальную угрозу для безопасности всей Европы», - отметил Миксер.

«Эстония непреклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, - продолжил Миксер. - Нарушение международного права не должно оставаться безнаказанным. Мы поддерживаем политику непризнания аннексии Крыма, продолжение политики санкций и ее обновления, мы требуем освободить незаконно задержанных людей. Крайне важно, чтобы международным организациям был бы обеспечен доступ в Крым».