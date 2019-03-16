Число жертв теракта в Новой Зеландии увеличилось

Washington Post и CNN со ссылкой на МИД Иордании сообщают о смерти одного из раненых в результате теракта иорданцев. Ранее сообщалось о 49 погибших при стрельбе и около 50 раненых.

В субботу перед судом предстал 28-летний житель Австралии Брентон Таррант, которого следствие считает ответственным за нападения на мечети. Ему предъявлено обвинение в убийстве. По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, ему будут предъявлены новые обвинения.

Под стражей остаются еще двое человек, проверяется их причастность к атакам. Четвертый задержанный отпущен. Выяснилось, что вооруженный мужчина хотел помочь полицейским задержать террориста, но был принят за одного из нападавших.

Как сообщает газета New Zealand Herald, премьер Новой Зеландии оказалась в числе тех, кому Таррант перед нападением разослал свой многостраничный манифест. Это подтвердили в офисе Ардерн, уточнив, что послание было получено примерно за 10 минут до теракта.