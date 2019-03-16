Предприниматель года из Силламяэ: "Нужно просто вовремя платить зарплату, хорошую зарплату"

Предприниматель года - глава завода EY в Силламяэ Тынис Каазик сказал в передаче «Otse Postimehest», что для него важнее всего - самореализация. «Если ты хорошо делаешь свою работу, деньги - сопутствующее явление», - отметил он.
- Что нужно делать, чтобы стать предпринимателем года?
- Нужно хорошо делать свою работу. Никаких измеримых критериев нет: там конкурируют люди, а не предприятия. Оборот и то, как долго ты в бизнесе, тоже учитывается, но таблица оборота и прибыли несущественна.
- Вы давно в предпринимательстве, и дела у вас идут хорошо. Насколько хорошо или плохо быть предпринимателем в Эстонии?
- Это начинается с характера. Например, некоторые, побыв предпринимателями, возвращаются на государственную работу, и их ни за что не оттащишь от государственной кормушки. А кому-то нравится реализовывать себя, достигать своих целей и преодолевать риски, и он становится предпринимателем. Я сам немного удивился тому, что начал заниматься предпринимательством и оказался в этом успешным. Я доволен и не представляю, чтобы было по-другому.
- Но вначале вы ведь не хотели становиться предпринимателем. Как вы отыскали в себе эту жилку?
- Она уже была во мне. Обстоятельства к этому привели. Я всю жизнь занимался окружающей средой: я сын лесника, закончил университет по специальности охрана природы. Когда старая власть исчезла, у меня появилась возможность заниматься академической работой. Я защищался в Петербурге и получил научную степень. Потом осмотрелся, и предпринимательство стало увлекать меня шаг за шагом. Я хотел делать что-то конкретное.
- Вы обещали оставить свои предприятия детям и внукам. А они вообще этого хотят?
- Оба моих ребенка связаны с предпринимательством, это им не чуждо. Сейчас основная нагрузка на мне, но, возможно, постепенно перейдет на них. У меня также семеро внуков. Самому старшему в апреле исполнится 18. Порой у меня чувство, что я вечен, а может быть, все-таки нет - и к тому времени, возможно, и внуки проявят к бизнесу свой интерес.
- О предпринимателях говорят иногда, что они должны быть голодными и хотеть, прежде всего, получить много прибыли. Что вас побуждает действовать?
- Когда начинаешь заниматься предпринимательством, ты действительно голоден - и те деньги, которые приходят, очень важны. Но в какой-то момент деньги просто становятся мерилом успеха. Если ты хорошо выполняешь свою работу, деньги - сопутствующее явление.
- Но что же тогда главное, если не деньги?
- Конечно, самореализация. Кто-то хочет бежать быстрее, кто-то быть успешнее в предпринимательстве. В каком-то возрасте начинаешь думать о том, чтобы оставить свой след. Чуть большая или чуть меньшая сумма прибыли оставляет меня достаточно равнодушным. Конечно, прибыль должна быть, иначе нет смысла, но важнее все же чувство миссии. Я пытался и культуру поддерживать, вот мыза Сака - тоже в какой-то степени миссия: перестройка военной казармы.
- Вы один из немногих предпринимателей, которые не жалуются на отсутствие рабочих рук. Работа на заводе тяжелая. Чем вы удерживаете своих работников и как привлекаете новых?
- Работа действительно тяжелая. Она идет 24/7, работают с жидким металлом, там шумно, к тому же свинец - не самый чистый металл. Мы требуем, чтобы люди носили маски. Закон требует, чтобы в каждом квартале у всех работников брали анализы крови. Если что-то нечисто или в воздухе есть свинцовая пыль, то это сразу видно по показателям крови. Тогда мы должны найти человеку другую работу. Врачи четко нам предписывают, что можно, а что нельзя.
- И все же, что удерживает людей именно на вашем предприятии?
- Очевидно, зарплата. Силламяэ - специфический город. Там привыкли к промышленной работе: деды, отцы и сыновья не делали другой работы. Это нормальный стиль жизни. У нас и работают отцы и сыновья вместе. Для Ида-Вирумаа мы платим хорошую зарплату, у нас, можно сказать, очередь за дверью: редко бывает свободным какое-то рабочее место.
- Какова средняя зарплата на вашем предприятии?
- Между 1700-1800 евро брутто.
- На каких принципах основывается организационная культура в вашем концерне?
- У нас есть производство и достаточно маленький офис. «Белых воротничков» очень мало. Офисную работу стараемся вести на эстонском. Рабочие - люди с русским родным языком. Никакой особой корпоративной культуры нет - нужно просто вовремя платить зарплату, хорошую зарплату. Если у кого-то какие-то проблемы, то это и проблема предпринимателя. Их необходимо понять. Но основное - это хорошая зарплата и ее выплата вовремя. Российская привычка задерживать выплату работникам на два-три месяца - я не могу этого представить.
- Насколько рынок рабочей силы в Эстонии нуждается в рабочих руках из-за границы?
- Я не могу сказать. На мызе Сака я действительно столкнулся с нехваткой рабочей силы. Достаточно тяжело найти поваров: если мы кого-то выучили, то сразу приходит какой-нибудь конкурент и переманивает его чуть большей зарплатой. Текучка среди поваров и кухонных работников у нас действительно велика. Мы пытались сохранить качество, но это требует усилий.
- Если рабочих рук нет, насколько вы готовы искать их за рубежом?
- По собственной инициативе я так не искал, но достаточно тех, кто ходит и предлагает дешевую рабочую силу. Это незаконно, и мы этим путем не идем.
- Если бы потребовалось, вы бы наняли иммигрантов?
- Если в отеле администратор неэстонец или, например, человек с ограниченными возможностями передвижения, мне бы это даже понравилось. Это точно не было бы препятствием, если бы свою рабочую силу предложил кто-то, кто находится в стране на законных основаниях. На разрез глаз и цвет кожи я точно не посмотрю.
- В каком состоянии, по вашей оценке, сейчас экономика Эстонии? На что надеяться, чего бояться?
- Думаю, что в хорошем состоянии, и бояться особо нечего. Среда, в которой мы живем и работаем, хорошая. Я не волнуюсь за ближайшие пару лет.
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