Предприниматель года из Силламяэ: "Нужно просто вовремя платить зарплату, хорошую зарплату"

- Что нужно делать, чтобы стать предпринимателем года?

- Нужно хорошо делать свою работу. Никаких измеримых критериев нет: там конкурируют люди, а не предприятия. Оборот и то, как долго ты в бизнесе, тоже учитывается, но таблица оборота и прибыли несущественна.

- Вы давно в предпринимательстве, и дела у вас идут хорошо. Насколько хорошо или плохо быть предпринимателем в Эстонии?

- Это начинается с характера. Например, некоторые, побыв предпринимателями, возвращаются на государственную работу, и их ни за что не оттащишь от государственной кормушки. А кому-то нравится реализовывать себя, достигать своих целей и преодолевать риски, и он становится предпринимателем. Я сам немного удивился тому, что начал заниматься предпринимательством и оказался в этом успешным. Я доволен и не представляю, чтобы было по-другому.

- Но вначале вы ведь не хотели становиться предпринимателем. Как вы отыскали в себе эту жилку?

- Она уже была во мне. Обстоятельства к этому привели. Я всю жизнь занимался окружающей средой: я сын лесника, закончил университет по специальности охрана природы. Когда старая власть исчезла, у меня появилась возможность заниматься академической работой. Я защищался в Петербурге и получил научную степень. Потом осмотрелся, и предпринимательство стало увлекать меня шаг за шагом. Я хотел делать что-то конкретное.

- Вы обещали оставить свои предприятия детям и внукам. А они вообще этого хотят?

- Оба моих ребенка связаны с предпринимательством, это им не чуждо. Сейчас основная нагрузка на мне, но, возможно, постепенно перейдет на них. У меня также семеро внуков. Самому старшему в апреле исполнится 18. Порой у меня чувство, что я вечен, а может быть, все-таки нет - и к тому времени, возможно, и внуки проявят к бизнесу свой интерес.

- О предпринимателях говорят иногда, что они должны быть голодными и хотеть, прежде всего, получить много прибыли. Что вас побуждает действовать?

- Когда начинаешь заниматься предпринимательством, ты действительно голоден - и те деньги, которые приходят, очень важны. Но в какой-то момент деньги просто становятся мерилом успеха. Если ты хорошо выполняешь свою работу, деньги - сопутствующее явление.

- Но что же тогда главное, если не деньги?

- Конечно, самореализация. Кто-то хочет бежать быстрее, кто-то быть успешнее в предпринимательстве. В каком-то возрасте начинаешь думать о том, чтобы оставить свой след. Чуть большая или чуть меньшая сумма прибыли оставляет меня достаточно равнодушным. Конечно, прибыль должна быть, иначе нет смысла, но важнее все же чувство миссии. Я пытался и культуру поддерживать, вот мыза Сака - тоже в какой-то степени миссия: перестройка военной казармы.