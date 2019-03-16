Фотоновость: людей приводит в бешенство парковка возле больницы

Читатель Pärnu Postimees отправил в редакцию фотографию, которая иллюстрирует нехватку парковочных мест на парковке Пярнуской больницу.
«Вот так вынуждены люди парковать свой автомобиль, снимок сделан сегодня (вчера — прим.ред.) на парковке ЭМО. И Урмас Суле считает, что проблем нет...» - пишет возмущенный читатель.
По правде говоря, председатель правления Пярнуской больницы Урмас Суле не говорил, что с парковочными местами возле больницы нет проблем. Но он утверждал в прошлый четверг, что у местной больницы есть огромная бесплатная парковка. «По моему мнению, наша парковка лучшая в Эстонии», - сказал Суле.
Возле Пярнуской больницы есть 463 парковочных места и с появлением Центра здоровья добавится еще почти 70 парковочных мест.
На этой неделе Пярнуский уездный суд сообщил, что с парковкой местной больницы не все в порядке. В ходе производства было установлено, что размер парковочных мест у Пярнуской больницы не соответствует принятым в Эстонии стандартам: размер парковочных карманов в многолюдных местах должен быть минимум 2,7 м в ширину и 5 м в длину.