Фотоновость: людей приводит в бешенство парковка возле больницы

«Вот так вынуждены люди парковать свой автомобиль, снимок сделан сегодня (вчера — прим.ред.) на парковке ЭМО. И Урмас Суле считает, что проблем нет...» - пишет возмущенный читатель.

По правде говоря, председатель правления Пярнуской больницы Урмас Суле не говорил, что с парковочными местами возле больницы нет проблем. Но он утверждал в прошлый четверг, что у местной больницы есть огромная бесплатная парковка. «По моему мнению, наша парковка лучшая в Эстонии», - сказал Суле.

Возле Пярнуской больницы есть 463 парковочных места и с появлением Центра здоровья добавится еще почти 70 парковочных мест.