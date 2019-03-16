Сб, 16.03.2019
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  • ЧП в автомастерской: водитель на внедорожнике придавил работника

ЧП в автомастерской: водитель на внедорожнике придавил работника

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По неизвестным пока причинам водитель внедорожника нажал на газ, работника зажало между машиной и его рабочим столом.

ФОТО: Erakogu

Вчера в 8.38 в Центр тревоги поступило сообщение о несчастном случае на рабочем месте в Раквере на улице Ыли. Скорая доставила пострадавшего 66-летнего мужчину в больницу, пишет Virumaa Teataja.

Подробности происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело, расследование проводит Раквереский полицейский участок под руководством Вируской окружной прокуратуры. 

Пресс-секретарь Трудовой инспекции Кристель Абель подтвердила, что им поступила информация о несчастном случае в Раквере.

«Мы только выясняем обстоятельства и поэтому не можем комментировать произошедшее», - добавила она.

По данным Virumaa Teataja, несчастный случай произошел в маленькой авторемонтной мастерской. Работник регулировал приближение Toyota Land Cruiser к автоподъемнику. Внезапно, по неизвестным пока причинам, водитель внедорожника нажал на газ, и автомобиль врезался в работника. Пострадавшего зажало между его рабочим столом и машиной. Судя по повреждениям внедорожника, можно предположить, что работник получил тяжелые травмы.

Коммерческое объединение, название которого указано на двери мастерской, по данным krediidiinfo, удалено из регистра, то есть не действует.

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