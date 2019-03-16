ЧП в автомастерской: водитель на внедорожнике придавил работника

Подробности происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело, расследование проводит Раквереский полицейский участок под руководством Вируской окружной прокуратуры.

Пресс-секретарь Трудовой инспекции Кристель Абель подтвердила, что им поступила информация о несчастном случае в Раквере.

«Мы только выясняем обстоятельства и поэтому не можем комментировать произошедшее», - добавила она.

По данным Virumaa Teataja, несчастный случай произошел в маленькой авторемонтной мастерской. Работник регулировал приближение Toyota Land Cruiser к автоподъемнику. Внезапно, по неизвестным пока причинам, водитель внедорожника нажал на газ, и автомобиль врезался в работника. Пострадавшего зажало между его рабочим столом и машиной. Судя по повреждениям внедорожника, можно предположить, что работник получил тяжелые травмы.