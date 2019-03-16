Лотман: в заявления Ратаса о недействующем договоре с «Единой Россией» трудно поверить

«Хотя я не исключаю ни одного из возможных вариантов, самой проблемной мне по-прежнему представляется коалиция с Центристской партией, в первую очередь, с точки зрения государственной безопасности, - написал Лотман в своем блоге. - Юри Ратас может с самым искренним видом утверждать, что никакого договора или протокола о дружбе с «Единой Россией» не существует, или он уже не действителен, но в это трудно поверить до тех пор, пока это утверждение не будет документально подтверждено. В российских источниках Центристская партия по-прежнему фигурирует как партнер «Единой России» по сотрудничеству. По-прежнему очевидно сотрудничество этих партий и в сфере культуры, и масс-медиа».

«Я хотел бы услышать от Ратаса четкое заявление в таком духе: «Настоящим сообщаю, что Центристская партия прекращает (или прекратила такого-то числа и месяца) партнерские отношения с партией «Единая Россия». Пример можно было бы взять с бывшего партнера «Единой России» в Латвии», - написал Лотман и добавил, что к проблеме отношений центристов с единороссами можно добавить еще вызывающую вопросы налоговую политику Центристской партии и ее негативное отношение к свободной рыночной экономике.

По словам Лотмана, лично он предпочел бы коалицию в составе Партии реформ, Isamaa и СДПЭ, поскольку с помощью реформистов удалось бы привести в порядок дела в экономике и финансах Эстонии, соцдемы конструктивно проявили себя в вопросах внешней и оборонной политики, а Isamaa, накопившая опыт работы в сфере культуры и внутренней безопасности, обеспечила бы укрепление национального государства.

Лотман подчеркнул, что формирование коалиции должно исходить не из соображений, где больше приятных или неприятных людей, а из того, где эффективнее всего можно реализовать программные цели и предвыборные обещания.