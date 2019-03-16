Лотман: в заявления Ратаса о недействующем договоре с «Единой Россией» трудно поверить

Вероятная коалиция с Центристской партией представляется проблемной с точки зрения безопасности, утверждает профессор семиотики, член партии Isamaa Михаил Лотман, по словам которого заявления премьер-министра Юри Ратаса о недействующем договоре Центристской партии с партией Путина «Единая Россия» звучат неубедительно.
«Хотя я не исключаю ни одного из возможных вариантов, самой проблемной мне по-прежнему представляется коалиция с Центристской партией, в первую очередь, с точки зрения государственной безопасности, - написал Лотман в своем блоге. - Юри Ратас может с самым искренним видом утверждать, что никакого договора или протокола о дружбе с «Единой Россией» не существует, или он уже не действителен, но в это трудно поверить до тех пор, пока это утверждение не будет документально подтверждено. В российских источниках Центристская партия по-прежнему фигурирует как партнер «Единой России» по сотрудничеству. По-прежнему очевидно сотрудничество этих партий и в сфере культуры, и масс-медиа».
«Я хотел бы услышать от Ратаса четкое заявление в таком духе: «Настоящим сообщаю, что Центристская партия прекращает (или прекратила такого-то числа и месяца) партнерские отношения с партией «Единая Россия». Пример можно было бы взять с бывшего партнера «Единой России» в Латвии», - написал Лотман и добавил, что к проблеме отношений центристов с единороссами можно добавить еще вызывающую вопросы налоговую политику Центристской партии и ее негативное отношение к свободной рыночной экономике.
По словам Лотмана, лично он предпочел бы коалицию в составе Партии реформ, Isamaa и СДПЭ, поскольку с помощью реформистов удалось бы привести в порядок дела в экономике и финансах Эстонии, соцдемы конструктивно проявили себя в вопросах внешней и оборонной политики, а Isamaa, накопившая опыт работы в сфере культуры и внутренней безопасности, обеспечила бы укрепление национального государства.
Лотман подчеркнул, что формирование коалиции должно исходить не из соображений, где больше приятных или неприятных людей, а из того, где эффективнее всего можно реализовать программные цели и предвыборные обещания.
«Во-вторых, политика, как известно, это искусство возможного, а успешная политика заключается в расширении возможного с тем, чтобы из нескольких возможных вариантов выбрать оптимальный», - разъяснил Лотман и уточнил, что оптимальный не означает хороший, просто остальные - хуже.