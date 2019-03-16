Большой обзор: все сайты и приложения для изучения эстонского языка

Руководитель проекта Räägi minuga и разработчица соцсети для языковой практики Multikey Наталья Китам поделилась с порталом Rus.Postimees подборкой ссылок, которые могут быть полезны изучающим эстонский язык.
Описание: приложение 50 languages для Android или iPhone - идеальный спутник для всех, кто хочет учить эстонский вне Интернета, в режиме оффлайн. Приложение доступно как для телефонов и планшетов на Android, так и для iPhone или iPad. В приложениях есть 30 бесплатных уроков из программы book2 - эстонский. Конечно, в приложение включены тесты и обучающие игры. Аудиофайлы в формате MP3 от book2 также являются частью языкового курса. Все аудиофайлы доступны в формате MP3 для бесплатного скачивания.
Требуемый стартовый уровень: с нуля.
Обеспечиваемый уровень: предположительно до А1.
Предполагаемое время для овладения: не указано.
Плюсы: бесплатно для всех. Основа - это аудиокурс, где слова и фразы начитаны носителями языка в разном темпе. Это тренирует слушание и распознавание речи. Есть версия для компьютера и для телефонов и планшетов. Есть и онлайн и оффлайн версии.
Минусы: мало популярен и неизвестны результаты пользователей. Нет возможности контроля со стороны учителя. Проект международный, трудно найти авторов для сотрудничества и адаптации.
Рекомендации: рекомендован к тестированию и применению на уроках или дома для самостоятельной работы.
Описание: курс обучение с нуля до А2, созданы короткие, яркие мультфильмы, есть интерактивные задания, обеспечивается пошаговое интуитивное овладение грамотностью. Ученикам помогает с выполнением заданий учитель Кристи Тамм в переписке по электронной почте.
Требуемый стартовый уровень: с нуля.
Обеспечиваемый уровень: А2.
Предполагаемое время для овладения: от 9 месяцев.
Плюсы: бесплатная для всех, единственная надежная и проверенная методика для самостоятельного изучения языка. Есть учитель, который будет общаться с учеником.
Минусы: работает с перебоями, не имеет мобильной версии iOS Android, используется устаревшая технология Flash, которая требует дополнительной инсталляции.
Рекомендации: хороший вариант для учеников с нулевым знанием языка. Годится и для взрослых.
Заказчик: Министерство образования.
Авторы: Марью Ильвес Леэло Кингсепп.
3. keeletee.ee
Описание: курс обучения от А2 до B1( в перспективе В2).
Требуемый стартовый уровень: А2.
Обеспечиваемый уровень: В1, в перспективе В2.
Предполагаемое время для овладения: от 9 месяцев.
Плюсы: бесплатно для всех. Создана опытными методистами, которые обеспечивают рост через посильные задания. Есть тестирование для самопроверки.
Минусы: нет подобной keeleklikk анимации, видео сделано на среднем уровне качества, все еще в разработке B2. Прогресс в обучении со стороны школьного учителя требует доработки и автоматизации.
Рекомендации: хороший вариант для учеников с уровнем A2. Годится и для взрослых. Уровень В1 требует не просто учебы, но практики, тут может помочь социальная сеть-платформа multikey.app.
Заказчик: Министерство образования.
Авторы: Марью Ильвес Леэло Кингсепп.
Описание: видео на темы истории и культуры для пассивной языковой практики.
Требуемый стартовый уровень: А2.
Обеспечиваемый уровень: пассивная практика - слушание и чтение титров.
Предполагаемое время для овладения: не указано.
Плюсы: бесплатно для всех. Познавательный материал для тех, кто совсем не знаком с Эстонией, ее культурой и историей.
Минусы: не является системным курсом, нет проверочного тестирования. По мнению методистов является слишком сложным для понимания для тех кто владеет уровнем A2.
Рекомендации: может использоваться как материал для самостоятельной или домашней работы.
Заказчик: Фонд интеграции.
Описание: овладение разговорным языком ( A2-B1) за 100 часов.
Требуемый стартовый уровень: с нуля.
Обеспечиваемый уровень: элементарная разговорная речь.
Предполагаемое время для овладения: не указано.
Плюсы: бесплатно для всех на какое-то время (на какое точно - неизвестно). 100 часов - хорошая возможность попробовать. Доступно на мобильных устройствах.
Минусы: отзывы самые разнообразные, но нет достаточного количества людей, показавших результат, которого они добились за 100 часов. Это может означать, что ученики либо бросают, либо нечем похвастаться.
Рекомендации: рекомендуется к тестированию в группе под контролем учителя.
Заказчик: Фонд интеграции.
Описание: WalkTalk всегда с вами в смартфоне. Прослушайте фразы и добавьте их в избранное, создайте свой личный словарь.
Требуемый стартовый уровень: с нуля.
Обеспечиваемый уровень: виден прогресс - выученные слова.
Предполагаемое время для овладения: не указано.
Плюсы: бесплатно до конца 2019 года. Есть мониторинг прогресса.
Минусы: бесплатно только до конца 2019 года, слова не начитаны носителями языка, это просто компьютер с Гугл-переводчиком. Далеко не все темы дополнены терминами, во многих лишь элементарный стандарт приветствия, прощания и извинения. Для тех, кто уже выучил, базовый словарь не нужен.
Рекомендации: рекомендуется к тестированию на экскурсиях и выездных проектах.
Заказчик: Фонд интеграции.
Автор: Александр Айдаров, тестировали вместе с Малл Пести.
Описание: приложение для поиска собеседника для практики языка, а также мест и событий, где можно практиковать язык. Приложение имеет чат, где можно общаться, например, для выполнения домашнего задания. Доступен на ios Android.
Требуемый стартовый уровень: с нуля.
Обеспечиваемый уровень: до С1.
Предполагаемое время для овладения: постоянное общение, взаимный интерес, социализация и погружение в культурную среду.
Плюсы: бесплатно для всех. Информационная поддержка через группу в Facebook, способствуют установлению новых знакомств и может быть использован учителями как инструмент для поддержания общения и коммуникационной платформы после реальных встреч. Хороший инструмент для привлечения партнеров - к приложению уже присоединились более 30 организаций.
Минусы: не является курсом, не имеет словаря. Нет оффлайн версии. Максимальный радиус обзора составляет 200 км.
Автор: Наталья Китам.
Заказчик: Фонд интеграции.
8. eki.ee и sonaveeb.ee
Описание: эстонско-русский онлайн словарь.
9. glosbe.com
Описание: эстонско-русский онлайн словарь.
10. filosoft.ee
Описание: спеллер.
Требуемый стартовый уровень: для всех, но особенно полезен для B2 и С1.
11. r4.err.ee
Описание: цикл радиопередач для изучающих эстонский язык.
Требуемый стартовый уровень: A2.
Обеспечиваемый уровень: не привязан к уровню.
Предполагаемое время для овладения: всего 34 передачи по 9 минут, все передачи расписаны в виде текста на русском языке.
Плюсы: сделано профессионально, cистематизировано - живая беседа, можно слушать фоном, много полезной информации, содержание расписано текстом.
Минусы: не является самостоятельным курсом, в заголовках не указаны темы, может быть использован как дополнительный материал, но не основной (в отличии от keeleklikk и keeletee).
Рекомендации: рекомендован к тестированию, начиная с 7-8 класса, как дополнительный, стимулирующий материал. Ученики могли бы сделать конспект каждого урока, аудиофайл можно скачать и применять на собственных платформах - пересылать и делиться.
Автор: Raadio 4, Елена Таммъярв.
Описание: цикл радиопередач для изучающих эстонский язык.
Требуемый стартовый уровень: A2.
Обеспечиваемый уровень: не привязан к уровню.
Предполагаемое время для овладения: всего 40 передачи по 9 минут, все передачи расписаны в виде текста на русском языке.
Плюсы: сделано профессионально, cистематизировано - живая беседа, можно слушать фоном, много полезной информации, содержание расписано текстом
Минусы: не является самостоятельным курсом, в заголовках не указаны темы, может быть использовано как дополнительный материал, но не основной ( в отличие от keeleklikk и keeletee).
Рекомендации: рекомендован к тестированию начиная с 7-8 класса как дополнительный, стимулирующий материал. Ученики могли бы прописать реферат каждого урока сами, аудио файл можно скачать и применять на собственных платформах - пересылать и делиться.
Автор: Raadio 4, Елена Таммъярв.
Описание: интерактивная познавательная игра для учеников 3-6 классов, но может быть интересна и для взрослых для закрепления темы географии Эстонии.
Требуемый стартовый уровень: 3-6 класс.
Обеспечиваемый уровень: А2-B2.
Предполагаемое время для овладения: игра рассчитана на несколько уроков как путешествие по самым крупным городам Эстонии.
Плюсы: яркие адаптированные для школьников иллюстрации, современное содержание, может быть использовано и как часть урока эстонской литературы и географии Эстонии, простой логин, правила понятны интуитивно. Есть элементы для самопроверки и тестирования.
Минусы: не является частью единой системы, но может быть включено как отдельный элемент. Когда ученик пройдет игру, играть в нее повторно будет неинтересно.
Рекомендации: рекомендован для тестирования в 3-6 классах, в в том числе как элемент на уроке эстонской литературы или урока географии Эстонии.
Авторы: финские разработчики.
Описание: ALIAS - можно играть вдвоем, в группе или самостоятельно.
Требуемый стартовый уровень: B2- C1.
Предполагаемое время для овладения: можно играть многократно.
Плюсы: скромное минималистичное оформление, но интересные задания, требующие не только хорошего знания языка, но и развитого интеллекта и аналитического мышления. Можно использовать на молодежных встречах с эстонскими учениками, расширения словарного запаса. Есть элемент азарта.
Минусы: в отличии от обычной игры Alias достаточно сложен и подходит для тех, кто имеет обширный словарный запас и умеет понимать сложные конструкции и термины.
Рекомендации: рекомендована для тестирования в старших классах, возможна работа в командах.
Описание: 15 тестов на грамотность - (словообразование, пунктуация, написание иностранных слов), а также набор случайных вопросов. Ориентировано прежде всего на носителей языка, то есть и для С1.
Требуемый стартовый уровень: С1.
Плюсы: профессиональный подход и хороший охват тем.
Минусы: ориентирован на носителей языка, возможно использование на последнем этапе обучения после B1.
Рекомендации: рекомендовано для тестирования и использования в старших классах.
Авторы: www.eki.ee.
Описание: описание тестов перед экзаменами на все категории и ознакомительные видео на конкретном примере человека, владеющего языком на данном уровне для каждой ступени.
Требуемый стартовый уровень: А2-С1.
Обеспечиваемый уровень: А2-С1.
Плюсы: полное описание тестов, есть короткие ознакомительные видео.
Минусы: официальный ресурс Innove, сухой язык, длинные описания могут вместо уверенности в себе вызвать страх. Девушка- эмигрантка в видео к пример А2 говорит практически свободно и занимает достаточно высокую должность - это может создать ошибочное представление о реальной ситуации.
Рекомендации: материал для учителя основной школы и гимназической ступени.
Автор: Innove.
Описание: новый цикл передач "Языковая щекотка" Keelekõdi. Первая передача (20 мин) вышла в эфир 7.01.2018. Новый курс эстонского языка включает в себя идиоматические выражения, грамматику и современный сленг. Преподаватель Марика Крансивер в каждом уроке дает совет, как помочь себе в изучении языка.
Требуемый стартовый уровень: А2 -С1.
Обеспечиваемый уровень: А2-С1.
Плюсы: передача выстроена как урок, можно прослушивать несколько раз для лучшего понимания. Даются советы изучающим языки и знакомят с реальным живым языком и сленгом.
Минусы: нет описания каждого урока, не является комплексным и исчерпывающим курсом, построен на монологе учителя.
Рекомендации: рекомендован в гимназической ступени для самостоятельной или домашней работы. Ученики могли бы прописать план каждого урока сами, аудио файл можно скачать и применять на собственных платформах - пересылать и делиться, соблюдая авторские права.
Автор: Raadio 4, Александр Хусаинов, Марика Крансивер.
19. www.efant.ee
20. http://haridusinfo.innove.ee/UserFiles/Muu%20kodukeelega/Eesti%20keel%20v%C3%B5%C3%B5rkeelena%20%C3%B5ppekeskkondi.pdf