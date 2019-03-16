Сб, 16.03.2019
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Большой обзор: все сайты и приложения для изучения эстонского языка

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Студенты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Viktor Cap / PantherMedia / Viktor Cap

Руководитель проекта Räägi minuga и разработчица соцсети для языковой практики Multikey Наталья Китам поделилась с порталом Rus.Postimees подборкой ссылок, которые могут быть полезны изучающим эстонский язык.

1. www.50languages.com

Описание: приложение 50 languages для Android или iPhone - идеальный спутник для всех, кто хочет учить эстонский вне Интернета, в режиме оффлайн. Приложение доступно как для телефонов и планшетов на Android, так и для iPhone или iPad. В приложениях есть 30 бесплатных уроков из программы book2 - эстонский. Конечно, в приложение включены тесты и обучающие игры. Аудиофайлы в формате MP3 от book2 также являются частью языкового курса. Все аудиофайлы доступны в формате MP3 для бесплатного скачивания.

Требуемый стартовый уровень: с нуля.

Обеспечиваемый уровень: предположительно до А1.

Предполагаемое время для овладения: не указано.

Плюсы: бесплатно для всех. Основа - это аудиокурс, где слова и фразы начитаны носителями языка в разном темпе. Это тренирует слушание и распознавание речи. Есть версия для компьютера и для телефонов и планшетов. Есть и онлайн и оффлайн версии.

Минусы: мало популярен и неизвестны результаты пользователей. Нет возможности контроля со стороны учителя. Проект международный, трудно найти авторов для сотрудничества и адаптации.

Рекомендации: рекомендован к тестированию и применению на уроках или дома для самостоятельной работы.

2. keeleklikk.ee

Описание: курс обучение с нуля до А2, созданы короткие, яркие мультфильмы, есть интерактивные задания, обеспечивается пошаговое интуитивное овладение грамотностью. Ученикам помогает с выполнением заданий учитель Кристи Тамм в переписке по электронной почте.

Требуемый стартовый уровень: с нуля.

Обеспечиваемый уровень: А2.

Предполагаемое время для овладения: от 9 месяцев.

Плюсы: бесплатная для всех, единственная надежная и проверенная методика для самостоятельного изучения языка. Есть учитель, который будет общаться с учеником.

Минусы: работает с перебоями, не имеет мобильной версии iOS Android, используется устаревшая технология Flash, которая требует дополнительной инсталляции.

Рекомендации: хороший вариант для учеников с нулевым знанием языка. Годится и для взрослых.

Заказчик: Министерство образования.

Авторы: Марью Ильвес Леэло Кингсепп.

3. keeletee.ee

Описание: курс обучения от А2 до B1( в перспективе В2).

Требуемый стартовый уровень: А2.

Обеспечиваемый уровень: В1, в перспективе В2.

Предполагаемое время для овладения: от 9 месяцев.

Плюсы: бесплатно для всех. Создана опытными методистами, которые обеспечивают рост через посильные задания. Есть тестирование для самопроверки.

Минусы: нет подобной keeleklikk анимации, видео сделано на среднем уровне качества, все еще в разработке B2. Прогресс в обучении со стороны школьного учителя требует доработки и автоматизации. 

Рекомендации: хороший вариант для учеников с уровнем A2. Годится и для взрослых. Уровень В1 требует не просто учебы, но практики, тут может помочь социальная сеть-платформа multikey.app.

Заказчик: Министерство образования.

Авторы: Марью Ильвес Леэло Кингсепп.

4. kultuuriklikk.ee

Описание: видео на темы истории и культуры для пассивной языковой практики.

Требуемый стартовый уровень: А2.

Обеспечиваемый уровень: пассивная практика - слушание и чтение титров.

Предполагаемое время для овладения: не указано.

Плюсы: бесплатно для всех. Познавательный материал для тех, кто совсем не знаком с Эстонией, ее культурой и историей.

Минусы: не является системным курсом, нет проверочного тестирования. По мнению методистов является слишком сложным для понимания для тех кто владеет уровнем A2.

Рекомендации: может использоваться как материал для самостоятельной или домашней работы.

Заказчик: Фонд интеграции.

5. https://www.speakly.me/

Описание: овладение разговорным языком ( A2-B1) за 100 часов.

Требуемый стартовый уровень: с нуля.

Обеспечиваемый уровень: элементарная разговорная речь.

Предполагаемое время для овладения: не указано.

Плюсы: бесплатно для всех на какое-то время (на какое точно - неизвестно). 100 часов - хорошая возможность попробовать. Доступно на мобильных устройствах.

Минусы: отзывы самые разнообразные, но нет достаточного количества людей, показавших результат, которого они добились за 100 часов. Это может означать, что ученики либо бросают, либо нечем похвастаться.

Рекомендации: рекомендуется к тестированию в группе под контролем учителя.

Заказчик: Фонд интеграции.

6. https://walktalk.ee/

Описание: WalkTalk всегда с вами в смартфоне. Прослушайте фразы и добавьте их в избранное, создайте свой личный словарь.

Требуемый стартовый уровень: с нуля.

Обеспечиваемый уровень: виден прогресс - выученные слова.

Предполагаемое время для овладения: не указано.

Плюсы: бесплатно до конца 2019 года. Есть мониторинг прогресса.

Минусы: бесплатно только до конца 2019 года, слова не начитаны носителями языка, это просто компьютер с Гугл-переводчиком. Далеко не все темы дополнены терминами, во многих лишь элементарный стандарт приветствия, прощания и извинения. Для тех, кто уже выучил, базовый словарь не нужен.

Рекомендации: рекомендуется к тестированию на экскурсиях и выездных проектах.

Заказчик: Фонд интеграции.

Автор: Александр Айдаров, тестировали вместе с Малл Пести.

7. https://www.multikey.app/

Описание: приложение для поиска собеседника для практики языка, а также мест и событий, где можно практиковать язык. Приложение имеет чат, где можно общаться, например, для выполнения домашнего задания. Доступен на ios Android.

Требуемый стартовый уровень: с нуля.

Обеспечиваемый уровень:  до С1.

Предполагаемое время для овладения: постоянное общение, взаимный интерес, социализация и погружение в культурную среду.

Плюсы: бесплатно для всех. Информационная поддержка через группу в Facebook, способствуют установлению новых знакомств и может быть использован учителями как инструмент для поддержания общения и коммуникационной платформы после реальных встреч. Хороший инструмент для привлечения партнеров - к приложению уже присоединились более 30 организаций.

Минусы: не является курсом, не имеет словаря. Нет оффлайн версии. Максимальный радиус обзора составляет 200 км.

Автор: Наталья Китам.

Заказчик: Фонд интеграции.

8. eki.ee и sonaveeb.ee

Описание: эстонско-русский онлайн словарь.

9. glosbe.com

Описание: эстонско-русский онлайн словарь.

10. filosoft.ee

Описание: спеллер.

Требуемый стартовый уровень: для всех, но особенно полезен для B2 и С1.

11. r4.err.ee

Описание: цикл радиопередач для изучающих эстонский язык.

Требуемый стартовый уровень: A2.

Обеспечиваемый уровень: не привязан к уровню.

Предполагаемое время для овладения: всего 34 передачи по 9 минут, все передачи расписаны в виде текста на русском языке.

Плюсы: сделано профессионально, cистематизировано - живая беседа, можно слушать фоном, много полезной информации, содержание расписано текстом.

Минусы: не является самостоятельным курсом, в заголовках не указаны темы, может быть использован как дополнительный материал, но не основной (в отличии от keeleklikk и keeletee).

Рекомендации: рекомендован к тестированию, начиная с 7-8 класса, как дополнительный, стимулирующий материал. Ученики могли бы сделать конспект каждого урока, аудиофайл можно скачать и применять на собственных платформах - пересылать и делиться.

Автор: Raadio 4, Елена Таммъярв.

12. r4.err.ee/arhiiv/ekeel

Описание: цикл радиопередач для изучающих эстонский язык.

Требуемый стартовый уровень: A2.

Обеспечиваемый уровень: не привязан к уровню.

Предполагаемое время для овладения: всего 40 передачи по 9 минут, все передачи расписаны в виде текста на русском языке.

Плюсы: сделано профессионально, cистематизировано - живая беседа, можно слушать фоном, много полезной информации, содержание расписано текстом

Минусы: не является самостоятельным курсом, в заголовках не указаны темы, может быть использовано как дополнительный материал, но не основной ( в отличие от keeleklikk и keeletee).

Рекомендации: рекомендован к тестированию начиная с 7-8 класса как дополнительный, стимулирующий материал. Ученики могли бы прописать реферат каждого урока сами, аудио файл можно скачать и применять на собственных платформах - пересылать и делиться.

Автор: Raadio 4, Елена Таммъярв.

13. www11.edu.fi/retki_viroon/

Описание: интерактивная познавательная игра для учеников 3-6 классов, но может быть интересна и для взрослых для закрепления темы географии Эстонии.

Требуемый стартовый уровень: 3-6 класс.

Обеспечиваемый уровень: А2-B2.

Предполагаемое время для овладения: игра рассчитана на несколько уроков как путешествие по самым крупным городам Эстонии.

Плюсы: яркие адаптированные для школьников иллюстрации, современное содержание, может быть использовано и как часть урока эстонской литературы и географии Эстонии, простой логин, правила понятны интуитивно. Есть элементы для самопроверки и тестирования.

Минусы: не является частью единой системы, но может быть включено как отдельный элемент. Когда ученик пройдет игру, играть в нее повторно будет неинтересно.

Рекомендации: рекомендован для тестирования в 3-6 классах, в в том числе как элемент на уроке эстонской литературы или урока географии Эстонии.

Авторы: финские разработчики.

14. keeleressursid.ee/alias/index.php

Описание: ALIAS - можно играть вдвоем, в группе или самостоятельно.

Требуемый стартовый уровень: B2- C1.

Предполагаемое время для овладения: можно играть многократно.

Плюсы: скромное минималистичное оформление, но интересные задания, требующие не только хорошего знания языка, но и развитого интеллекта и аналитического мышления. Можно использовать на молодежных встречах с эстонскими учениками, расширения словарного запаса. Есть элемент азарта.

Минусы: в отличии от обычной игры Alias достаточно сложен и подходит для тех, кто имеет обширный словарный запас и умеет понимать сложные конструкции и термины.

Рекомендации: рекомендована для тестирования в старших классах, возможна работа в командах.

15. keeleabi.eki.ee/index.php?leht=11

Описание: 15 тестов на грамотность - (словообразование, пунктуация, написание иностранных слов), а также набор случайных вопросов. Ориентировано прежде всего на носителей языка, то есть и для С1.

Требуемый стартовый уровень: С1.

Плюсы: профессиональный подход и хороший охват тем.

Минусы: ориентирован на носителей языка, возможно использование на последнем этапе обучения после B1.

Рекомендации: рекомендовано для тестирования и использования в старших классах.

Авторы: www.eki.ee.

16. innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

Описание: описание тестов перед экзаменами на все категории и ознакомительные видео на конкретном примере человека, владеющего языком на данном уровне для каждой ступени.

Требуемый стартовый уровень: А2-С1.

Обеспечиваемый уровень: А2-С1.

Плюсы: полное описание тестов, есть короткие ознакомительные видео.

Минусы: официальный ресурс Innove, сухой язык, длинные описания могут вместо уверенности в себе вызвать страх. Девушка- эмигрантка в видео к пример А2 говорит практически свободно и занимает достаточно высокую должность - это может создать ошибочное представление о реальной ситуации.

Рекомендации: материал для учителя основной школы и гимназической ступени.

Автор: Innove.

17. r4.err.ee/892677/keelekodi-urok-jestonskogo-jazyka

Описание: новый цикл передач "Языковая щекотка" Keelekõdi. Первая передача (20 мин) вышла в эфир 7.01.2018. Новый курс эстонского языка включает в себя идиоматические выражения, грамматику и современный сленг. Преподаватель Марика Крансивер в каждом уроке дает совет, как помочь себе в изучении языка.  

Требуемый стартовый уровень: А2 -С1.

Обеспечиваемый уровень: А2-С1.

Плюсы: передача выстроена как урок, можно прослушивать несколько раз для лучшего понимания. Даются советы изучающим языки и знакомят с реальным живым языком и сленгом.

Минусы: нет описания каждого урока, не является комплексным и исчерпывающим курсом, построен на монологе учителя.

Рекомендации: рекомендован в гимназической ступени для самостоятельной или домашней работы. Ученики могли бы прописать план каждого урока сами, аудио файл можно скачать и применять на собственных платформах - пересылать и делиться, соблюдая авторские права.

Автор: Raadio 4, Александр Хусаинов, Марика Крансивер.

18. www.kuulamineonkuld.ee

19. www.efant.ee

20. http://haridusinfo.innove.ee/UserFiles/Muu%20kodukeelega/Eesti%20keel%20v%C3%B5%C3%B5rkeelena%20%C3%B5ppekeskkondi.pdf

21. http://bark.phon.ioc.ee/

22. http://www.eki.ee/keeletase/#/

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