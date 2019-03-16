Большой обзор: все сайты и приложения для изучения эстонского языка

Предполагаемое время для овладения: не указано.

Плюсы: бесплатно для всех. Познавательный материал для тех, кто совсем не знаком с Эстонией, ее культурой и историей.

Минусы: не является системным курсом, нет проверочного тестирования. По мнению методистов является слишком сложным для понимания для тех кто владеет уровнем A2.

Рекомендации: может использоваться как материал для самостоятельной или домашней работы.

Заказчик: Фонд интеграции.

Описание: овладение разговорным языком ( A2-B1) за 100 часов.

Требуемый стартовый уровень: с нуля.

Обеспечиваемый уровень: элементарная разговорная речь.

Предполагаемое время для овладения: не указано.

Плюсы: бесплатно для всех на какое-то время (на какое точно - неизвестно). 100 часов - хорошая возможность попробовать. Доступно на мобильных устройствах.

Минусы: отзывы самые разнообразные, но нет достаточного количества людей, показавших результат, которого они добились за 100 часов. Это может означать, что ученики либо бросают, либо нечем похвастаться.

Рекомендации: рекомендуется к тестированию в группе под контролем учителя.

Заказчик: Фонд интеграции.

Описание: WalkTalk всегда с вами в смартфоне. Прослушайте фразы и добавьте их в избранное, создайте свой личный словарь.

Требуемый стартовый уровень: с нуля.

Обеспечиваемый уровень: виден прогресс - выученные слова.

Предполагаемое время для овладения: не указано.

Плюсы: бесплатно до конца 2019 года. Есть мониторинг прогресса.

Минусы: бесплатно только до конца 2019 года, слова не начитаны носителями языка, это просто компьютер с Гугл-переводчиком. Далеко не все темы дополнены терминами, во многих лишь элементарный стандарт приветствия, прощания и извинения. Для тех, кто уже выучил, базовый словарь не нужен.

Рекомендации: рекомендуется к тестированию на экскурсиях и выездных проектах.

Заказчик: Фонд интеграции.

Автор: Александр Айдаров, тестировали вместе с Малл Пести.

Описание: приложение для поиска собеседника для практики языка, а также мест и событий, где можно практиковать язык. Приложение имеет чат, где можно общаться, например, для выполнения домашнего задания. Доступен на ios Android.

Требуемый стартовый уровень: с нуля.

Обеспечиваемый уровень: до С1.

Предполагаемое время для овладения: постоянное общение, взаимный интерес, социализация и погружение в культурную среду.

Плюсы: бесплатно для всех. Информационная поддержка через группу в Facebook, способствуют установлению новых знакомств и может быть использован учителями как инструмент для поддержания общения и коммуникационной платформы после реальных встреч. Хороший инструмент для привлечения партнеров - к приложению уже присоединились более 30 организаций.

Минусы: не является курсом, не имеет словаря. Нет оффлайн версии. Максимальный радиус обзора составляет 200 км.

Автор: Наталья Китам.

Заказчик: Фонд интеграции.

Описание: эстонско-русский онлайн словарь.

Описание: эстонско-русский онлайн словарь.

Описание: спеллер.