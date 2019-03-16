Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2002-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Необычное здание торгового центра Ferrum было построено в Курессааре в 2002-м году. Архитектор: Андрес Альвер, Тийт Труммал (Alver&Trummal Arhitektid OÜ). Конструктор: Яак Юха (ETP Grupp AS). Генеральный подрядчик cтроительство: Estconde-E OÜ. Бетонные работы: Kontek Int AS. Опалубка: Peri AS. Бетон: Level AS. Несущие стальные конструкции: Delfes OÜ. Фасад и крыша: Primus PR OÜ.
Воздвигнутый в самом сердце города Курессааре модный бизнес-центр не оставил равнодушным никого. Архитекторы и критики были в восторге, а более консервативная часть жителей Курессааре была полна негодования. Остававшаяся долгое время пустой, городская площадь получила новую современную застройку. Разделенные стеклянным блоком объемы оформлены плитняком, стеклом и ржавой жестью – традиционными материалами, но в современном ключе. Это один из первых так называемых "домов без карниза" в Эстонии.