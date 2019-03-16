Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2002-й

Воздвигнутый в самом сердце города Курессааре модный бизнес-центр не оставил равнодушным никого. Архитекторы и критики были в восторге, а более консервативная часть жителей Курессааре была полна негодования. Остававшаяся долгое время пустой, городская площадь получила новую современную застройку. Разделенные стеклянным блоком объемы оформлены плитняком, стеклом и ржавой жестью – традиционными материалами, но в современном ключе. Это один из первых так называемых "домов без карниза" в Эстонии.