Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2002-й

Необычное здание торгового центра Ferrum было построено в Курессааре в 2002-м году. Архитектор: Андрес Альвер, Тийт Труммал (Alver&Trummal Arhitektid OÜ). Конструктор: Яак Юха (ETP Grupp AS). Генеральный подрядчик cтроительство: Estconde-E OÜ. Бетонные работы: Kontek Int AS. Опалубка: Peri AS. Бетон: Level AS. Несущие стальные конструкции: Delfes OÜ. Фасад и крыша: Primus PR OÜ.