В Хельсинки дважды осквернили стены мечети

В Хельсинки в районе Меллунмяки на этой неделе дважды оскверняли стены шиитской мечети.

"Раньше такого не было, подобные случаи участились в последние годы. Стоит подумать, почему такое случается и какое представление об исламе транслируется, например, в СМИ", – говорит председатель правления общества Resalat Паула Кемелл.

Мечеть площадью в 700 квадратных метров является одной из самых больших в Финляндии. По словам Кемелл, мечеть расположена в стороне от привычных маршрутов горожан, что может сделать проще акты вандализма.

Очисткой стен сотрудники занимались вместе с добровольцами. В работах принимали участие также представители других конфессий. Один из добровольцев, священник Евангелическо-лютеранской церкви Хейди Раутионмаа, хочет этим шагом показать, что даже слова ненависти можно превратить в поступки во имя любви.

"Это для нас жест дружбы и солидарности. Неважно, нападают ли на церковь, мечеть, синагогу или храм, нападение все равно направлено также против моего религиозного сообщества", – говорит Раутионмаа.