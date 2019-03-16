Повторный удар тропического циклона "Идай" по Африке: погиб 21 человек, 300 ранены
Тропический циклон "Идай", который вновь обрушился на Мозамбик, 14-15 марта унес жизни по меньшей мере 21 человека, более 300 получили ранения. Это был второй выход циклона на сушу: в первый раз он привел к сильным наводнениям, в результате которых, по данным ООН на 12 марта, в стране погибли 15 человек. Общее число жертв стихии с начала сезона дождей (октябрь 2018 года) возросло до 87, сообщает Stormnews со ссылкой на портал @Verdade.
Повторный удар циклона пришелся на провинции Софала и Маника. Сильным ветром повреждено большое количество домов, а проливные дожди привели к новым обширным наводнениям. В пострадавших районах отсутствует электричество, нет связи и интернета. Не исключено, что число жертв и пострадавших может увеличиться, передает Newsru.com.
Последствия стихии в городе Бейра:
В настоящее время "Идай" потерял силу, принеся проливные дожди в Зимбабве. В провинции Маникаленд произошли наводнения, в результате которых были разрушены некоторые дома. Огромный ущерб нанесен местным фермерам: переживший засуху урожай был уничтожен водой, сообщает The Chronicle.
Сильные осадки продолжаются в провинциях Масвинго, Южный Матабелеленд, Мидлендс и Восточный Машоналенд. Информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним, что "Идай" обрушил 5 марта проливные дожди на Малави, что привело к катастрофическим наводнениям. По данным на 13 марта, в стране погибли 56 человек, еще трое пропали без вести. Ранения получили 577 жителей. От стихии пострадали 923 тысячи человек.