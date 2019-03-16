Повторный удар тропического циклона "Идай" по Африке: погиб 21 человек, 300 ранены

Тропический циклон "Идай", который вновь обрушился на Мозамбик, 14-15 марта унес жизни по меньшей мере 21 человека, более 300 получили ранения. Это был второй выход циклона на сушу: в первый раз он привел к сильным наводнениям, в результате которых, по данным ООН на 12 марта, в стране погибли 15 человек. Общее число жертв стихии с начала сезона дождей (октябрь 2018 года) возросло до 87, сообщает Stormnews со ссылкой на портал @Verdade.