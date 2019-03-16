Сб, 16.03.2019
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Узнайте, как правильно хранить зимнюю одежду и обувь

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Шуба. Иллюстративный снимок.

ФОТО: TAIRO LUTTER/VIRUMAA TEATAJA

Без тщательного ухода зимние вещи могут и не сохраниться до следующего сезона. Если делать это неправильно, они могут значительно пострадать. Как избежать проблем, рассказал InMyRoom.

Например, шубы и кожаная обувь могут попросту не дожить до следующего сезона без должного ухода. Стирка, химчистка и тщательная упаковка помогут избежать проблем. Разберемся, как правильно подготовить сезонную одежду и обувь к хранению.

Верхняя одежда

Если куртки еще можно постирать в домашних условиях, то пальто, дубленки и шубы лучше сдать в химчистку. Всю верхнюю одежду, кроме шуб, обработайте влагозащитным средством. Не забудьте и о защите от моли и других насекомых-вредителей: специальные средства, кусочек душистого мыла, газету или апельсиновые корки положите в карманы или на дно чехла.

Свитера

Постирайте свитера и другие вязаные вещи, даже если вы ни разу за сезон их не надели. Запах, который они впитали в шкафу, может привлечь насекомых. Объемные вещи упакуйте в вакуумные пакеты — так они занимают в 2–3 раза меньше места. Но дорогие свитера из требовательной к уходу пушистой шерсти храните без упаковки — сложите стопкой и проложите пергаментной бумагой.

Повседневная одежда

Для длительного хранения идеально подходит метод складывания вещей КонМари. Для этого стопку одежды нужно развернуть вертикально — так вещи гораздо меньше помнутся, потому что верхняя одежда в стопке не будет давить на нижнюю.

Обувь

Помойте и почистите обувь. Кожаную дополнительно обработайте тонким слоем воска, а замшу почистите резиновой щеткой и подержите над паром. Положите внутрь саше с силикагелем — он впитает излишнюю влагу. Упакуйте обувь в тканевые мешочки и храните вертикально.

Сортировка и бирки

Рассортируйте зимние вещи по контейнерам и пакетам. Например, упакуйте отдельно одежду каждого члена семьи, разделите ее по назначению или по тому месту, которое она занимает в шкафу. Промаркируйте упаковку — это сэкономит время осенью, когда нужно будет снова разложить все по полочкам.

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