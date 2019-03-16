Сб, 16.03.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей

Керсти Кальюлайд споет на Певческом празднике

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Михкель Марипуу / Eesti Meedia

Президент Керсти Кальюлайд станет первой главой государства, которая будет петь в составе хора на Певческом празднике, передает Rus.ERR.

"Первая репетиция нашего хора прошла успешно, поэтому, если все пойдет по плану, то действительно буду выступать вместе с хором. Очень этому рада", - сказала Кальюлайд в передаче Klassikaraadio "Laulupeo nähtamatud lood" ("Незаметные истории Певческого праздника").

Кальюлайд поет в женском хоре студенческой корпорации Filiae Patriae. Любимая песня президента - композиция Лембита Веэво "Suvine tuul" ("Летний ветер").

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ