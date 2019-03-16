Керсти Кальюлайд споет на Певческом празднике

"Первая репетиция нашего хора прошла успешно, поэтому, если все пойдет по плану, то действительно буду выступать вместе с хором. Очень этому рада", - сказала Кальюлайд в передаче Klassikaraadio "Laulupeo nähtamatud lood" ("Незаметные истории Певческого праздника").