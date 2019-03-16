Фото: интересное предложение в любимом курортном месте Эстонии

В гостиной установлен большой чугунный радиатор. Электропроводка и трубы заменены. На первом этаже квартиры - каминный зал, но второй этаж еще не реновирован.

Квартиру можно прекрасно использовать как дачу, но для жизни в течение всего года 150-метровое жилище тоже подходит. В Вызу есть все необходимое для жизни, начиная от основной школы и заканчивая магазином. Сосновый лес и море - бесплатное и приятное дополнения.