Сб, 16.03.2019
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  • Фото: интересное предложение в любимом курортном месте Эстонии

Фото: интересное предложение в любимом курортном месте Эстонии

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ФОТО: KV.EE

Главное, пишет Kodustiil, что эту недвижимость в одном из любимейших жителями Эстонии курортных местечек можно использовать не только как дачу, но и жить там круглогодично. 

В курортном местечке Вызу продается просторная четырехкомнатная квартира, расположенная в старом четырехквартирном доме на улице Метса. 

В квартире сделан санитарный ремонт. Горячей водой с помощью воздушно-водяного теплонасоса наполняется бойлер на 260 литров. Стены, полы и потолки утеплены стекловатой. Новые трехкамерные деревянные стеклопакеты также помогают сохранить тепло. 

ФОТО: KV.EE

В гостиной установлен большой чугунный радиатор. Электропроводка и трубы заменены. На первом этаже квартиры - каминный зал, но второй этаж еще не реновирован. 

Квартиру можно прекрасно использовать как дачу, но для жизни в течение всего года 150-метровое жилище тоже подходит. В Вызу есть все необходимое для жизни, начиная от основной школы и заканчивая магазином. Сосновый лес и море - бесплатное и приятное дополнения. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации - ЗДЕСЬ!

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