Сб, 16.03.2019
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  • Картина дня: рост зарплаты президента, ЧП в автомастерской и пятый день переговоров

Картина дня: рост зарплаты президента, ЧП в автомастерской и пятый день переговоров

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Mart Helme, Jüri Ratas ja Helir-Valdor Seeder Isamaa on seni raporteerinud edusammudest mesilasperede ja jalgpalliväljakute valdkonnas. Tõsistest teemadest on koalitsiooni loojad seni nähtavasti mööda libisenud.

ФОТО: Tairo Lutter

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