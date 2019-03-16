Картина дня: рост зарплаты президента, ЧП в автомастерской и пятый день переговоров

Более 6000 евро: у президента Эстонии вырастет зарплата

С учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших государственных служащих впервые зарплата президента, спикер Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда превысит границу в 6000 евро и с апреля составит 6168,31 евро. Читать далее...

Галерея: пятый день переговоров Центристской партии, EKRE, «Отечества»

Представители Центристской партии, EKRE и «Отечества» сегодня обсуждают вопросы общества, народонаселения и внутренней безопасности. Первая часть переговоров состоялась с утра и продолжилась после полудня. Читать далее...

Бизнесмены о союзе центристов с EKRE: бесплатные автобусы будут только для эстонцев

«Возможно, что мы стоим на пороге создания национал-социалистической партии. У нас будут бесплатные автобусы, но только для эстонцев», - заявил в студии Rus.Postimeesбизнесмен Олег Осиновский. Читать далее...

ЧП в автомастерской: водитель на внедорожнике придавил работника

Вчера в 8.38 в Центр тревоги поступило сообщение о несчастном случае на рабочем месте в Раквере на улице Ыли. Скорая доставила пострадавшего 66-летнего мужчину в больницу. Читать далее...

Свен Миксер: Крым для Эстонии всегда будет частью Украины

Крым для Эстонии был и всегда будет частью Украины — об этом в субботу, в пятую годовщину аннексии Россией Крымского полуострова заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. Читать далее...

Предприниматель года из Силламяэ: "Нужно просто вовремя платить зарплату, хорошую зарплату"