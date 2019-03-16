Фото: "Желтые жилеты" вновь громят Париж

С самого утра митингующие начали стекаться к площади Шарля де Голля и Триумфальной арке близ Елисейских полей.

Протестующие съехались из разных районов Франции, многие специально для участия в акции прибыли на выходные в Париж. Часть демонстрантов принесла с собой светоотражающие жилеты, другие облачились в темные куртки с капюшонами и маски.

Акция протеста вскоре переросла в столкновения с полицией. Правоохранительные органы использовали водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. Как видно на транслируемых с места событий кадрах телеканала BFMTV, часть демонстрантов попыталась перевернуть фургон Национальной жандармерии, еще несколько групп принялись возводить баррикады.

Погромы магазинов и ресторанов

Спустя несколько часов правонарушители начали громить витрины магазинов известных марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, а также рестораны, включая одно из самых известных гастрономических заведений Парижа - Le Fouquet's. Кроме того, полностью выгорело несколько газетных киосков и автомобилей.

По последним данным, огонь перекинулся с фундамента одного из зданий, где располагался банк, на верхний, жилой, этаж. В ходе экстренной операции спасатели эвакуировали из одной из квартир мать с ребенком.

Против экономической политики Макрона

Протесты движения "желтых жилетов", которые вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.