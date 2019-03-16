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  • В ЧЭ по футболу "Калев" крупно проиграл нарвскому "Трансу"

В ЧЭ по футболу "Калев" крупно проиграл нарвскому "Трансу"

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Футбол. Иллюстративное фото.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

В субботу, 16 марта, в поединке второго тура чемпионата Эстонии по футболу таллиннский "Калев" на своем поле принимал нарвский "Транс", передает Rus.ERR.

В рамках второго тура ЧЭ по футболу, таллиннский "Калев" на своем поле крупно уступил нарвскому "Трансу" - 0:4

На 26-й минуте матча Юлиус Каспаравичюс открыл счет и вывел "Транс" вперед - 1:0.

Спустя четыре минуты Каспаравичюс удвоил преимущество нарвитян - 2:0.

Артем Шкинев забил третий мяч в ворота "Калева" на 67-й минуте и укрепил преимущество "Транса".

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