В ЧЭ по футболу "Калев" крупно проиграл нарвскому "Трансу"

В субботу, 16 марта, в поединке второго тура чемпионата Эстонии по футболу таллиннский "Калев" на своем поле принимал нарвский "Транс", передает Rus.ERR.
В рамках второго тура ЧЭ по футболу, таллиннский "Калев" на своем поле крупно уступил нарвскому "Трансу" - 0:4
На 26-й минуте матча Юлиус Каспаравичюс открыл счет и вывел "Транс" вперед - 1:0.
Спустя четыре минуты Каспаравичюс удвоил преимущество нарвитян - 2:0.
Артем Шкинев забил третий мяч в ворота "Калева" на 67-й минуте и укрепил преимущество "Транса".