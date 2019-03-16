Свидетельница по делу о секс-вечеринках на вилле Берлускони умерла от отравления радиоактивной смесью

Женщину госпитализировали с сильными болями в животе еще 29 января, а спустя месяц "мучительной агонии", 1 марта, она скончалась, пишет La Stampa. Результаты экспертизы были получены 6 марта.

Газета ссылается на медицинский отчет, согласно которому Фадиль скончалась от отравления смесью радиоактивных веществ. Предположительно, их могли подложить в еду или напитки. Отравление привело к постепенному отказу внутренних органов.

Кончина Фадиль также напомнила итальянским СМИ обстоятельства смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210.

По данным агентства Ansa, за несколько дней до госпитализации Фадиль говорила родственникам и адвокату, что опасается отравления. Женщина также утверждала, что может многое рассказать о вечеринках на вилле Берлускони.

Экс-премьер Италии в свою очередь выразил сожаление в связи со смертью Фадиль, но заявил, что не знал ее и никогда с ней не разговаривал. Берлускони также сообщил, что читал ее показания и счел их абсурдными.

Фадиль была свидетельницей обвинения по скандальному "делу Руби", названному так по прозвищу главной фигурантки - марокканской танцовщицы Каримы аль-Махруг. По данным La Stampa, Фадиль была участницей как минимум восьми вечеринок на вилле Берлускони в Аркоре, во время которых устраивались оргии, а сам политик и его приближенные пользовались услугами проституток, в том числе несовершеннолетних. В частности, той самой Руби было на тот момент 17 лет.

Сам Берлускони называл вечеринки "элегантными ужинами", а в прессе их окрестили "бунга-бунга". Фадиль рассказывала, что на одной из вечеринок перед экс-премьером выступали переодетые монахинями стриптизерши, а ей самой Берлускони тогда дал 2000 евро.