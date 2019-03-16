Экшн в Пярнумаа: помощники полицейских показали, на что способны

В течение продлившегося весь день профессионального чемпионата помощников полицейских восемь команд из двух человек должны были продемонстрировать свои навыки разрешать сложные ситуации и затем давать интервью, также они выполняли тактические задания и тесты, демонстрировали умение обращаться с огнестрельным оружием и участвовали в фигурных гонках.

Победителями стали помощники полицейских из Хаапсалу Айвар Каус и Микко Кийса, второе место заняла команда из Пярну - Кади Кальвет и Харли Кодасма, тройку лучших замыкают Эвелии Луукас и Маргус Нурмик из Пайде.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас сказал на награждении, что все команды - молодцы, а соревнования были одними большими учениями, которые помогли отшлифовать навыки.