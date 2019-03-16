Хололей: в отношении инвестиций Китая в туннель Таллинн-Хельсинки нужно соблюдать осторожность

Еврочиновник заявил, что план по ценам и временным рамкам на данный момент является слишком оптимистичным, кроме того нужно не забывать об осторожности, когда приходят китайские деньги. По словам Хололея, китайские инвестиции в Европу привестствуются, если они соответствуют европейским правилам и стандартам.