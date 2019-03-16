Сб, 16.03.2019
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  • Хололей: в отношении инвестиций Китая в туннель Таллинн-Хельсинки нужно соблюдать осторожность

Хололей: в отношении инвестиций Китая в туннель Таллинн-Хельсинки нужно соблюдать осторожность

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Проект туннеля Хельсинки-Таллинн.

ФОТО: SCANPIX

Глава директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей пожелал успеху проекту туннеля Таллинн-Хельсинки, призвав при этом соблюдать осторожность, когда речь идет о финансироварии из Китая, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Еврочиновник заявил, что план по ценам и временным рамкам на данный момент является слишком оптимистичным, кроме того нужно не забывать об осторожности, когда приходят китайские деньги. По словам Хололея, китайские инвестиции в Европу привестствуются, если они соответствуют европейским правилам и стандартам.

"По поводу китайского капитала: не очень ясно, какая цель у этих инвестиций, связаны ли они с усилением своего геополитического влияния. Подобное мы уже видели во многих государствах, которые впоследствии обанкротились", - отметил Хололей.

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