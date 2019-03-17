Фото: в Таллинне пьяный водитель на BMW врезался в бетонный столб

В Таллинне на Лаагна-теэ сегодня ночью произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал водитель BMW.
Сегодня, 17 марта, в 01.31 на Лаагна-теэ возле моста Линдакиви, по предварительным данным, 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле BMW X5 потерял управление и врезался в бетонный столб, сообщает Postimees.
Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
За прошедшие сутки в Эстонии произошло три тяжелых ДТП, полиция поймала за рулем 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного в состоянии наркотического опьянения.