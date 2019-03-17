Фото: в Таллинне пьяный водитель на BMW врезался в бетонный столб

Сегодня, 17 марта, в 01.31 на Лаагна-теэ возле моста Линдакиви, по предварительным данным, 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле BMW X5 потерял управление и врезался в бетонный столб, сообщает Postimees.