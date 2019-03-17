Вс, 17.03.2019
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  • Вы ее видели? В Таллинне пропала Александра

Вы ее видели? В Таллинне пропала Александра
Без помощи окружающих она может попасть в беду.

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Пропавшая Александра.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 46-летней Александры, которая ушла из своего дома в Таллинне вчера вечером.

Вчера вечером 46-летняя Александра ушла из своего дома на Таммсааре-теэ в Таллинне. На Александре были светло-бежевая куртка, черные брюки и сапоги, а также черная шапка. У нее полное телосложение и темные короткие волосы. 

Информация о пропавшей передана полицейским патрулям, полицейские проверили как железнодорожный, так и автобусный вокзалы и список пассажиров паромов, чтобы убедиться, что она не покинула страну.

Поскольку отсутствует информация о передвижениях Александры и поскольку из-за ее состояния здоровья она без помощи окружающих может попасть в беду, полиция просит всех, кто видел ее, позвонить незамедлительно на номер 112.

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