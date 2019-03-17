Вы ее видели? В Таллинне пропала Александра
Полиция просит помощи в поисках 46-летней Александры, которая ушла из своего дома в Таллинне вчера вечером.
Вчера вечером 46-летняя Александра ушла из своего дома на Таммсааре-теэ в Таллинне. На Александре были светло-бежевая куртка, черные брюки и сапоги, а также черная шапка. У нее полное телосложение и темные короткие волосы.
Информация о пропавшей передана полицейским патрулям, полицейские проверили как железнодорожный, так и автобусный вокзалы и список пассажиров паромов, чтобы убедиться, что она не покинула страну.
Поскольку отсутствует информация о передвижениях Александры и поскольку из-за ее состояния здоровья она без помощи окружающих может попасть в беду, полиция просит всех, кто видел ее, позвонить незамедлительно на номер 112.