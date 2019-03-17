В Таллинне уплотняется график движения автобусов

«Вслед за восстановлением привычных графиков движения, продолжатся работы внутри предприятия по восстановлению резерва техники, - сказал председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич. - При наличии достаточного количества автобусов мы сможем в сотрудничестве с заказчиком начать поиск возможностей для устранения других узких мест в сфере общественного транспорта, что может выражаться в уплотнении необходимым линий или же в открытии абсолютно новых автобусных маршрутов».

Менее чем за два месяца Tallinna Linnatranspordi AS удалось приобрести через поставки 55 дополнительных автобусов и нанять всего 106 водителя автобусов, благодаря чему предприятие может восстановить полностью графики движения, которые действовали до 1 февраля.

В связи с экстренным принятием автобусных линий, с 1 февраля были изменены графики движениях на 20 автобусных линиях за счет уменьшения числа автобусов на этих маршрутах, но при этом были уплотнены графики движения на трамвайных линиях 2 и 4. После восстановления графиков по утрам и вечерам в часы пик на улицах Таллинна одновременно совершаются отправления 410 автобусов, которые в течение дня обслуживают более 250 000 пассажиров

Самую точную информацию о графиках движения автобусов можно найти на странице www.transport.tallinn.ee. Также измененные графики вывешиваются на автобусных остановках.