В Таллинне уплотняется график движения автобусов
В понедельник, 18 марта, Tallinna Linnatranspordi AS уплотняет график движения автобусов, отправляя на линии шесть новых только что поставленных автобусов. За счет новых автобусов восстанавливаются графики движения на линиях 22, 26, 26A, 42, 43 и 72. За счет отправки новых автобусов на городские линии, полностью восстанавливаются все графики движения, которые действовали на таллиннских маршрутах до 1 февраля.
«Вслед за восстановлением привычных графиков движения, продолжатся работы внутри предприятия по восстановлению резерва техники, - сказал председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич. - При наличии достаточного количества автобусов мы сможем в сотрудничестве с заказчиком начать поиск возможностей для устранения других узких мест в сфере общественного транспорта, что может выражаться в уплотнении необходимым линий или же в открытии абсолютно новых автобусных маршрутов».
Менее чем за два месяца Tallinna Linnatranspordi AS удалось приобрести через поставки 55 дополнительных автобусов и нанять всего 106 водителя автобусов, благодаря чему предприятие может восстановить полностью графики движения, которые действовали до 1 февраля.
В связи с экстренным принятием автобусных линий, с 1 февраля были изменены графики движениях на 20 автобусных линиях за счет уменьшения числа автобусов на этих маршрутах, но при этом были уплотнены графики движения на трамвайных линиях 2 и 4. После восстановления графиков по утрам и вечерам в часы пик на улицах Таллинна одновременно совершаются отправления 410 автобусов, которые в течение дня обслуживают более 250 000 пассажиров
Самую точную информацию о графиках движения автобусов можно найти на странице www.transport.tallinn.ee. Также измененные графики вывешиваются на автобусных остановках.
С 1 февраля Tallinna Linnatransport плюс к имеющимся 62 автобусным линиям, принял на обслуживание маршруты № 2, 12, 13, 20, 20A, 25, 39, 49, 57, 59 и 65.