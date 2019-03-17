Вс, 17.03.2019
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  • Мартин Хельме: создаваемая коалиция откажется от миграционных квот ЕС

Мартин Хельме: создаваемая коалиция откажется от миграционных квот ЕС

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Мартин Хельме.

ФОТО: Tanel Meos / AP/Scanpix

Вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что в ходе коалиционных консультаций с центристами и партией "Отечество" (Isamaa) договорились о возрождении самостоятельной пограничной службе и отказе от миграционных квот Евросоюза, передает rus.err.ee.

"Прежде всего договорились, что иммиграция будет в дальнейшем полностью под контролем Эстонии, никаких квот не будет", - написал Мартин Хельме на своей странице в социальной сети Facebook.

"Кроме того, договорились о восстановлении как пограничной службы (с отдельной структурой, своим бюджетом, созданием резерва), так и стимуляции обратной миграции", - добавил Хельме.

Еще один важный пункт, входивший в предвыборную программу EKRE, -отмена закона о совместном проживании - будет обсуждаться на следующей неделе.

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