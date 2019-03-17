Вс, 17.03.2019
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  • Как он это сделал? Водитель совершил каскадерский трюк и сбежал с места ДТП

Как он это сделал? Водитель совершил каскадерский трюк и сбежал с места ДТП
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Сегодня утром на шоссе Пярну-Раквере между Пайде и Тюри многие участники дорожного движения сбрасывали скорость, поскольку было чему поразиться, сообщает Järva Teataja.

Возле автобусной остановки Кирна с дороги вылетел автомобиль Opel, но не все так просто: водитель загнал машину в кювет и перевернулся так, что автомобиль приземлился на бок.

Дежурный начальник Пайдеского отделения полиции Маргус Пеэт сказал, что они знают о вылетевшем с дороги автомобиле. Когда патруль прибыл на место, никого в машине не было. «На данный момент выясняем личность водителя», - сказал он.

Лобовое стекло автомобиля разбито. Машина сильно повреждена. Пеэт добавил, что при первичном осмотре места ДТП не обнаружено следов, что кто-то в ДТП пострадал.

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