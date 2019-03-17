Как он это сделал? Водитель совершил каскадерский трюк и сбежал с места ДТП

Возле автобусной остановки Кирна с дороги вылетел автомобиль Opel, но не все так просто: водитель загнал машину в кювет и перевернулся так, что автомобиль приземлился на бок.

Дежурный начальник Пайдеского отделения полиции Маргус Пеэт сказал, что они знают о вылетевшем с дороги автомобиле. Когда патруль прибыл на место, никого в машине не было. «На данный момент выясняем личность водителя», - сказал он.