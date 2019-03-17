ТОП 10: в этих городах Европы дешевле всего провести уик-энд

В рейтинге расходов Post Office сравнивает несколько факторов, среди которых стоимость билета на проезд от аэропорта до центра города, стоимость чашечки кофе в кафе, стоимость входного билета в музей или художественную галерею, а также стоимость проживания для двоих взрослых в трехзвездочной гостинице.