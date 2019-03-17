На субботней встрече вильяндиского "Тулевика" и тартуской "Таммеки" охранникам пришлось вынести одного зрителя со стадиона.

В субботу на футбольном матче Премиум-Лиги охранникам пришлось усмирить разбушевавшегося зрителя. Если на стадион он пришел на своих ногах, то покидал он площадку ногами вверх, в крепкой хватке охраны.