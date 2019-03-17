Rus.Postimees.eeСпортФото: охранникам пришлось тащить буйного нарушителя вверх ногамиФото: охранникам пришлось тащить буйного нарушителя вверх ногамиrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии17 марта 2019, 10:55На субботней встрече вильяндиского "Тулевика" и тартуской "Таммеки" охранникам пришлось вынести одного зрителя со стадиона.ФОТО: Marko SaarmВ субботу на футбольном матче Премиум-Лиги охранникам пришлось усмирить разбушевавшегося зрителя. Если на стадион он пришел на своих ногах, то покидал он площадку ногами вверх, в крепкой хватке охраны. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииохранастадионфанатфутбол