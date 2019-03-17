Третья страна: как Финляндия ограничила российских граждан в правах

На практике оценка наличия подобных связей будет происходить во время проверки благонадежности человека. Согласно идее правительства, основным критерием оценки будет то, могут ли зарубежные связи стать причиной нежелательного влияния. Помимо этого, финские власти хотят оградить таких людей от попадания в ситуацию, при которой их под угрозой насилия, в том числе в отношении близких людей, заставляют действовать против должностных инструкций.

В изначальном проекте поправок предполагалось запретить назначение на вышеперечисленные должности любых граждан Финляндии, у которых есть гражданство или гражданства других стран. Затем, впрочем, от тотального запрета отказались и посчитали, что разумнее будет решать вопрос о назначении на воинские должности в индивидуальном порядке. Решающее значение в этом вопросе имела позиция парламентского Комитета по безопасности, который заключил, что полный запрет для двойных граждан может противоречить положениям конституции о равноправии и недопустимости дискриминации.

Именно обладание вторым гражданством подчеркивается в законопроекте как важнейшая форма связей с иностранным государством.

«За пределами требуемой проверки остаются граждане стран, входящих в Европейский союз. Это необходимо учитывать при принятии на воинские должности. Впрочем, и так понятно, что в тех ситуациях, когда второе гражданство человека является гражданством демократической правовой страны, двойное гражданство не имеет в качестве единственного фактора особенного значения. Однако, значение может иметь то, признает ли иностранное государство двойное гражданство или нет и к каким обязательствам, которые могут идти вразрез с обязанностями должностного лица в Финляндии, приводит обладание гражданством другой страны», – заключается в обосновательной части.

Интересно, что представление правительства в отношении воинских должностей было подано в парламент тоже 29 ноября прошлого года – в тот же день, что и законопроект о покупке земельных участков. Обе истории с ограничением иностранных граждан в правах имеют, однако, гораздо более длинную историю.

До внесения в парламент этот законопроект разрабатывался более полутора лет. Весной 2017 года Новостная служба Yle сообщила, что Силы обороны стали обращаться с призывниками с финским и российским гражданством не так, как с остальными, и, к примеру, перестали принимать их на курсы по управлению беспилотниками. Сначала министр обороны Юсси Нийнистё разозлился из-за этой новости, а спустя несколько часов сообщил, что его ведомство начнет подготовку законопроекта о запрете занятия двойными гражданами воинских должностей и поступления на учебу, ведущую к получению офицерского звания.

Вскоре после Минобороны о разработке аналогичного законопроекта сообщило и Министерство внутренних дел. Он должен был коснуться воинских должностей в подконтрольной МВД Пограничной службе.

Однако в начале осени прошлого года что-то пошло не так. Министерство обороны с самого начала хотело введения тотального запрета для лиц с двойным гражданством. МВД же наряду с тотальным запретом рассматривало принцип обоюдности, то есть в Финляндии бы на воинские должности граждан тех стран, в которых на подобную работу приняли бы финских граждан. В итоге Министерство внутренних дел решило отказаться от идеи полного запрета в Погранслужбе и ограничиться проверкой безопасности в каждом конкретном случае. По словам главы МВД Кая Мюккянена, это было сделано среди прочего и ради тысяч шведских финнов, которым может оказаться закрыт доступ к работе в Пограничной службе.

Юсси Нийнистё был раздосадован решением своего коллеги. Он хотел, чтобы был принят тотальный запрет в обоих ведомствах, однако итоговый текст поправок показывает, что позиция Мюккянена взяла верх.

Оба принятых парламентом пакета поправок в законодательство еще должны лечь на стол президенту для подписи, однако это скорее формальность. После этого должны определиться точные даты вступления их в силу. Планируется, что законы о покупке земли вступят в силу в следующем году, а положения о воинских должностях уже с июля этого года.