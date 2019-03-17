Эстонская молодежь в Гааге выступит с протестом против переговоров с EKRE

Манифестация не связана ни с одной политической или общественной организацией, подчеркнули инициаторы акции.

Они отметили, что учащаяся в Голландии молодежь по завершении учебы и первого опыта работы намерена вернуться на родину, но опасается, что прежней Эстонии, из которой они уехали открывать мир, больше не найдут, и на родине их никто ждать не будет.

Поводом к проведению акции они назвали также тревогу за безопасность своих близких, семей и друзей. Они опасаются, что в лице EKRE к власти в Эстонии придут люди, которые не захотят считаться с меньшинствами в Эстонии и сделают их положение в стране еще тяжелее.

Молодежь из Эстонии отмечает, что жизнь в Голландии — это привилегия, даже если ей, наряду с возможностью взять кредит и учиться, сопутствует тяжелая работа. И именно эта привилегия обязывает их выступить с протестом, поскольку в Голландии можно выйти на улицу и от всего сердца высказать, что каждый человек — ценен, что у каждого есть право быть самим собой и что у каждого есть право быть свободным от систематических преследований, унижения и угрозы насилия.

Молодежь поддерживает постоянную связь с родиной и чувствует насущную потребность выразить свое мнение, как и их соотечественники в Эстонии.

Инициаторы акции в Гааге отмечают, что мероприятие проводится с очень коротким сроком оповещения, поскольку информация о нем начала распространяться в субботу, а политическая ситуация в Эстонии и продолжающиеся коалиционные переговоры вынуждают действовать быстро.