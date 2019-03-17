Осуждают переговоры с EKRE: нарвские центристы составляют письмо правлению партии

Члены Центристской партии Нарвского округа намерены написать письмо правлению о том, что они не поддерживают возможную коалицию центристов, EKRE и "Отечества", передает rus.err.ee.
"По нашему мнению, такую коалицию не поддерживают наши избиратели и существуют другие варианты развития событий. В своем письме мы об этом не пишем, но мы считаем оптимальной коалицию центристов и реформистов, так как она хотя бы количественно отражала бы волю избирателя", – сказала в передаче "Народу важно" Яна Тоом, добавив, что партия EKRE даже не потрудилась извиниться за свою риторику.
"Я понимаю, что перед выборами можно говорить разные глупости, но никогда никто из господ Хельме не осудил своих однопартийцев за все, что они нагородили в адрес русскоязычного избирателя", – добавила Тоом.
По ее словам, своим письмом центристы не собираются оказать давление на премьер-министра, а хотят создать почву для переговоров по сложным вопросам.