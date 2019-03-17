Осуждают переговоры с EKRE: нарвские центристы составляют письмо правлению партии

"По нашему мнению, такую коалицию не поддерживают наши избиратели и существуют другие варианты развития событий. В своем письме мы об этом не пишем, но мы считаем оптимальной коалицию центристов и реформистов, так как она хотя бы количественно отражала бы волю избирателя", – сказала в передаче "Народу важно" Яна Тоом, добавив, что партия EKRE даже не потрудилась извиниться за свою риторику.