Вс, 17.03.2019
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  • Поножовщина в Таллинне: молодого человека увезли на реанимобиле

Поножовщина в Таллинне: молодого человека увезли на реанимобиле
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В субботу в 7.45 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне в доме по адресу Сыле, 22, произошла поножовщина, передает Reporter.

Пострадал 31-летний мужчина. На месте происшествия полицейские задержали 66-летнего родственника пострадавшего, есть основания подозревать его в совершении преступления. Подозреваемого доставили в участок.

Прибывший на место происшествия реанимобиль доставил пострадавшего в больницу. Состояние его здоровья на данный момент неизвестно. 

По сообщению полиции, возбуждено уголовное дело по статье о нанесении телесных повреждений.

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