Поножовщина в Таллинне: молодого человека увезли на реанимобиле
В субботу в 7.45 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне в доме по адресу Сыле, 22, произошла поножовщина, передает Reporter.
Пострадал 31-летний мужчина. На месте происшествия полицейские задержали 66-летнего родственника пострадавшего, есть основания подозревать его в совершении преступления. Подозреваемого доставили в участок.
Прибывший на место происшествия реанимобиль доставил пострадавшего в больницу. Состояние его здоровья на данный момент неизвестно.
По сообщению полиции, возбуждено уголовное дело по статье о нанесении телесных повреждений.