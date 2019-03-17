Преступление на почве ненависти: главный раввин Эстонии подвергся атаке

"Сегодня мы связались с главным раввином и на данный момент собираем дополнительную информацию по этому инциденту, - подтвердил Postimees глава Кесклиннаского полицейского участка Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт. - Мы установили личность человека, нанесшего оскорбление, и начали производство по статье о разжигании вражды".

"У каждого человека в Эстонской Республике есть право чувствовать себя в безопасности. Помимо физических нападений, полиция серьезно относится и к вербальным атакам и к случаям разжигания вражды", - подчеркнул Саарнийт.

Подробности и причины случившегося выясняются.

Как следует из публикации в Facebook, 16 марта главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице по дороге в синагогу, куда он направлялся вместе с детьми на шаббатную службу.

На улице к нему и его детям приблизился говорящий по-эстонски мужчина, который стал выкрикивать оскорбления: "Евреев в печь! Хайль Гитлер!" и т.п., приправляя это нецензурными выражениями.

По словам автора публикации Геннадия Грамберга, поблизости находился патруль МуПо, к которому раввин обратился за помощью и с просьбой предпринять что-либо, так как была опасность, что хулиган предпримет физическую атаку.