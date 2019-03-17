Урмас Паэт осудил выходку в адрес главного раввина Эстонии и бездействие со стороны МуПо

"Это очень серьезный инцидент, который нельзя оставить без внимания. До сего времени Эстония была открытым и гуманным обществом, в котором нет места антисемитизму и ксенофобии", – написал Урмас Паэт в социальных сетях, комментируя произошедший в субботу инцидент.

Как стало известно из публикации в Facebook, 16 марта главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице по дороге в синагогу, куда он направлялся вместе с детьми на шаббатную службу.