Вс, 17.03.2019
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  • Урмас Паэт осудил выходку в адрес главного раввина Эстонии и бездействие со стороны МуПо

Урмас Паэт осудил выходку в адрес главного раввина Эстонии и бездействие со стороны МуПо

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Урмас Паэт

ФОТО: Pm

Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт в воскресенье выступил с резким осуждением антисемитской выходки по отношению к главному раввину Эстонии Шмуэлю Коту в центре Таллинна, на которую не отреагировал оказавшийся рядом патруль столичной муниципальной полиции (МуПо), передает rus.err.ee.

"Это очень серьезный инцидент, который нельзя оставить без внимания. До сего времени Эстония была открытым и гуманным обществом, в котором нет места антисемитизму и ксенофобии", – написал Урмас Паэт в социальных сетях, комментируя произошедший в субботу инцидент.

Как стало известно из публикации в Facebook, 16 марта главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице по дороге в синагогу, куда он направлялся вместе с детьми на шаббатную службу.

На улице к нему и его детям приблизился говорящий по-эстонски мужчина, который стал выкрикивать оскорбления "Евреев в печь! Хайль Гитлер!", приправляя это нецензурными выражениями.

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