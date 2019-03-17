Вс, 17.03.2019
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  • Фото и видео: в производственном здании вспыхнул пожар, человека с ожогами увезли на скорой

Фото и видео: в производственном здании вспыхнул пожар, человека с ожогами увезли на скорой
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В производственном здании на улицу Ряэма в Пярну сегодня до полудня вспыхнул пожар. Одного человека с ожогами доставили в больницу, сообщает Pärnu Postimees.

«В 10.51 поступило сообщение, что в производственном здании на улице Ряэма вспыхнул пожар. Когда спасатели прибыли на место, на крыше горел бункер для сбора пыли и огонь частично распространился внутрь здания», - сказал руководитель бюро превентивной работы Ляэнеского спасательного центра Виктор Саареметс.

Использовалась также автоматическая система пожаротушения здания. К 11.49 огонь в здании удалось взять под контроль и продолжить тушение бункера.

Один находящийся на месте событий человек в самом начале получил ожоги и был на машине скорой помощи доставлен в больницу.

К тушению пожара привлекли спасателей Пярну, Пярну-Яагупи, Хяэдемеэсте и Килинги-Нымме.

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