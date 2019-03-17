Свен Миксер: с интервью Deutsche Welle Хельме начал свою кампанию на евровыборах

«Получается, что в Эстонии есть люди, которым надо было дождаться интервью Мартина Хельме каналу Deutsche Welle, чтобы узнать, что EKRE лжет, - написал Миксер в социальных сетях. - И что есть люди, которые считают, что в интервью немецкому телеканалу Хельме нес чушь просто потому, что еще не знал о возможности его партии войти в коалицию и о вытекающей из этого обстоятельства обязанности вместо махровопопулистских бредней вести взвешенную беседу, как и подобает государственному деятелю».

«На самом же деле в этом интервью нет ничего случайного, - отметил Миксер и добавил, что прозвучавшие в интервью темы являются по сути синопсисом — или кратким изложением - предвыборной программы EKRE на выборах в Европарламент.

«Или, если хотите, это начало предвыборной кампании консерваторов. Я уверен, что те же речи в том же духе мы сможем еще послушать до 26 мая: о том, что Европейский Союз это монстр, целью которого является реализация не скрываемых либералами-глобалистами мировоззренческих планов перенаселения Европы и вытеснения эстонцев чернокожими иммигрантами, о том, что EKRE – это единственная сила, способная разрушить этот ужасный заговор».

«Ирония в том, что эту абсурдную конструкцию выдумали не сами экревцы. Те же самые мысли, пункт за пунктом, излагают в своем манифесте правые радикалы всех стран — от Норвегии до Новой Зеландии», - отметил Миксер в своем посте.