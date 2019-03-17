Саакашвили: Путин может захватить территории в Европе

На фоне резко падающих рейтингов Владимир Путин может прибегнуть к тому, что помогало ему в прошлом, – к агрессивной акции за пределами страны, пишет Саакашвили, приводя примеры вторжения России в Грузию, аннексию Крыма, военную операцию в Сирии.

Но на этот раз, по мнению Саакашвили, Путину потребуется более сильнодействующее средство, чем операция на пространстве бывшего Советского Союза. Он вряд ли решится на откровенные агрессивные действия в отношении стран Балтии, которые являются членами НАТО, предполагает Саакашвили, поскольку такие операции чреваты риском войны с НАТО. А захват небольших кусочков отдаленных территорий Швеции или Финляндии, например, анклавов в Арктике или небольших островов может быть сравнительно легко осуществлен и вызовет прилив энтузиазма у большинства россиян.