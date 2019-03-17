Юри Ратас: в Эстонии нет места для дискриминации

«Категорически осуждаю произошедшую вчера вербальную атаку на раввина Шмуэля Кота. В Эстонской Республике нет места для дискриминации кого-либо на почве вероисповедания, национальности, происхождения и прочего», - сообщил Ратас.

«Разжигание вражды и ненависти недопустимы и на такое поведение необходимо всегда реагировать со всей серьезностью. Сказал это сегодня и в телефонном разговоре с раввином Шмуэлем Котом».