Вс, 17.03.2019
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Юри Ратас: в Эстонии нет места для дискриминации

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Юри Ратас.

ФОТО: Eero Vabamägi

Премьер-министр Юри Ратас осудил словесную атаку в адрес главного раввина Эстонии Шмуэля Кота, передает Postimees.

«Категорически осуждаю произошедшую вчера вербальную атаку на раввина Шмуэля Кота. В Эстонской Республике нет места для дискриминации кого-либо на почве вероисповедания, национальности, происхождения и прочего», - сообщил Ратас.

«Разжигание вражды и ненависти недопустимы и на такое поведение необходимо всегда реагировать со всей серьезностью. Сказал это сегодня и в телефонном разговоре с раввином Шмуэлем Котом».

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