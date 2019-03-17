Вс, 17.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас
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  • Фото: в Таллинне на окнах офиса Центристской партии появилась свастика

Фото: в Таллинне на окнах офиса Центристской партии появилась свастика
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Keskerakonna kontori akendele soditi haakrist ja roppus.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Главный штаб Центристской партии на Нарвском шоссе в Таллинне подвергся вандализму: на окнах появились свастика и нецензурные слова.

Keskerakonna kontori akendele soditi haakrist ja roppus.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Под логотипом Центристской партии на окнах баллончиком зеленого цвета нарисовали свастику и написали нецензурное слово. На данный момент большая часть надписей уже стерта.

«Речь идет о нахальном вандализме, мы несомненно обратимся в полицию», - сказал Postimees пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги. Он выразил надежду, что виновник будет найден и наказан.

Центристская партия вызвала противоречивые эмоции в Эстонии тем, что после парламентских выборов приступила к переговорам с EKRE. Консультации продолжатся в понедельник.

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