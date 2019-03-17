Фото: в Таллинне на окнах офиса Центристской партии появилась свастика

Keskerakonna kontori akendele soditi haakrist ja roppus. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Под логотипом Центристской партии на окнах баллончиком зеленого цвета нарисовали свастику и написали нецензурное слово. На данный момент большая часть надписей уже стерта.

«Речь идет о нахальном вандализме, мы несомненно обратимся в полицию», - сказал Postimees пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги. Он выразил надежду, что виновник будет найден и наказан.