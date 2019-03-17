Фото: в Таллинне на окнах офиса Центристской партии появилась свастика
Главный штаб Центристской партии на Нарвском шоссе в Таллинне подвергся вандализму: на окнах появились свастика и нецензурные слова.
Под логотипом Центристской партии на окнах баллончиком зеленого цвета нарисовали свастику и написали нецензурное слово. На данный момент большая часть надписей уже стерта.
«Речь идет о нахальном вандализме, мы несомненно обратимся в полицию», - сказал Postimees пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги. Он выразил надежду, что виновник будет найден и наказан.
Центристская партия вызвала противоречивые эмоции в Эстонии тем, что после парламентских выборов приступила к переговорам с EKRE. Консультации продолжатся в понедельник.