Цветы в память о погибших во время теракта в Новой Зеландии. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Мужчина, обвиняемый в нападении на мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, действовал один, считает на данный момент полиция. Остальные трое, задержанных накануне по подозрению в причастности к атаке, жертвами которой стали 50 человек, не связаны с ним.

Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш оговорился, что окончательный вывод о том, были ли вовлечены в нападение другие люди, можно будет сделать позже. Пока же есть только один обвиняемый.

Накануне 28-летний подозреваемый предстал перед судом в белой тюремной робе и наручниках, улыбаясь на камеры. Он заключен под стражу до 5 апреля, когда состоится следующее заседание суда.

Суд запретил публиковать фото с изображением лица подозреваемого - оно должно быть затерто на изображении, чтобы сохранить его права на справедливое судебное разбирательство.

Кроме него были задержаны четверо. Двое задержанных - мужчина и женщина. Женщина была освобождена без предъявления обвинений, а мужчине предъявлены обвинения в противоправных действиях, связанных с огнестрельным оружием.

Что касается третьего, то, как сказал Буш, 18-летний юноша был арестован, но его участие было "косвенным". В понедельник он престанет перед судом.

Кто такой Брентон Таррант?

28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, который сам относит себя к расистам, вел прямую интернет-трансляцию нападения на две мечети в пятницу. Он снимал то, как стрелял в мужчин, женщин и детей с близкого расстояния в мечети "Аль-Нур". Затем было совершено нападение на другую мечеть.

В субботу число жертв бойни в Крайстчерче увеличилось до 50, после того как в одной из мечетей было обнаружено тело еще одного погибшего. 50 человек получили ранения, двое остаются в критическом состоянии. Это самое кровавое нападение в истории Новой Зеландии.

Незадолго до нападения Таррант опубликовал 37-страничный манифест "Великая замена" ("The Great Replacement"), в котором развивал идею "белого геноцида". В нем сказано, что мужчина задумал нападение в 2017 году во время поездки в Европу.

Выложивший в есть манифест мужчина, как сообщают австралийские СМИ, жил в городе Графтон, в 600 км от Сиднея. Раньше он работал в спортзале.

"Он никогда не выражал никаких экстремистских взглядов и не вел себя как сумасшедший", - сказал местным СМИ его бывший начальник.

К радикализации автора документа, как он сам утверждает, привело наблюдение за событиями в Европе. В качестве примера он привел нападение в апреле 2017 года в Стокгольме, ответственность за которое взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России). Кроме того, автор манифеста писал о мигрантах во Франции.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн говорила, что у Тарранта есть лицензия на огнестрельное оружие - у него было пять единиц оружия. Буш уточнил, что стрелок получил лицензию на огнестрельное оружие в 2017 году.