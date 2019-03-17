Страх Финансовой инспекции: SEB и Swedbank могут покинуть рынок Эстонии

«Конечно, мы обеспокоены, - сказал руководитель Финансовой инспекции Латвии Петерс Путнинс. - Если другие банки уйдут, как Danske, то это окажет крайне дестабилизированное влияние на все три страны Балтии».

Руководитель Финансовой инспекции Эстонии Кильвар Кесслер посмотрел на уход банков с позиции госбезопасности. «Если кто-то в главной конторе крупного шведского банка посчитает, что бизнес в Балтии не сильная, а слабая сторона предприятия, это для меня весьма неприятная мысль. Мы не знаем, кто может заменить эти банки», - сказал он.

Страны Балтии почти полностью зависят от шведских банков. Swedbank и SEB на рынке в Эстонии и Литве составляют почти 50%, в Латвии — 42%. Если к этому добавить появившийся после объединения Nordea и DNB банк Luminor, иностранные банки контролируют четыре пятых всего рынка Эстонии и Латвии.