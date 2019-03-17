Глава A. Le Coq: это чушь, что приграничную торговлю нельзя повернуть вспять

В четверг Министерство финансов опубликовало объемное 256-страничное исследование, стоившее 100 000 евро, в котором анализировалось влияние акцизной политики на экономику и предпринимательство Эстонии. Авторы - консультационная фирма PricewaterhouseCoopers Advisors и Департамент статистики Эстонии.

Нооп рассказал, что его первой реакцией на исследование было: силы заканчиваются, больше не в состоянии. "Кажется, что политики и чиновники занимаются только тем, что доказывают, что у них есть право и ни одной ошибки ни признать, ни исправить не собираются", - сказал он.

Например, Нооп раскритиковал то, что несмотря на объем исследования, из него не следует элементарного факта – сколько Эстония приобрела или потеряла из-за поднятия акцизов на алкоголь. "К тому же там вообще не рассматриваются финские туристы или исчезновение северной границы", - отметил он.

Ноопу не понравилось, что исследование пытается представить приграничную торговлю нормальным явлением. "К сожалению, в отношении Эстонии это не соответствует действительности. Если южная граница продает больше, чем 40 процентов от продаж во внутренней части страны, это не считается нормальной и обычной приграничной торговлей. В данный момент Эстония без какой-либо конкуренции является государством с самой большой долей приграничной торговли в Европейском союзе", - сказал Нооп.

Один из главных выводов исследования заключается в том, что приграничную торговлю невозможно повернуть вспять и, очевидно, она будет продолжатся долгое время. В доказательство этого привели пример Дании, где приграничная торговля процветает уже 45 лет и никакие изменения закона не смогли этого изменить.

Нооп однако считает, что пример неуместный, поскольку Швеция и Дания просто недостаточно снизили акцизы. "Вопрос лишь в разнице между налоговыми ставками и акцизами, а не в инфраструктуре и наличии магазинов", - сказал он и добавил, что если сравнять акцизы в Латвии и Эстонии, то приграничная торговля прекратится за три-четыре месяца.

Собственник состоящей из трех приграничных магазинов сети Superalko Рихо Маурер сказал, что он еще не читал исследование акцизов, но в общем высказывания чиновников Министерства финансов на связанные с приграничной торговлей темы бросились ему в глаза некомпетентностью.