Глава A. Le Coq: это чушь, что приграничную торговлю нельзя повернуть вспять

Глава A. Le Coq Тармо Нооп считает, что недавно опубликованное исследование акцизной политики государства не так уж значительно и содержит множество ошибок. Один из главных выводов исследования, который заключается в том, что приграничную торговлю в Латвии нельзя повернуться вспять, он считает полной чушью, передает Majandus.
В четверг Министерство финансов опубликовало объемное 256-страничное исследование, стоившее 100 000 евро, в котором анализировалось влияние акцизной политики на экономику и предпринимательство Эстонии. Авторы - консультационная фирма PricewaterhouseCoopers Advisors и Департамент статистики Эстонии.
Нооп рассказал, что его первой реакцией на исследование было: силы заканчиваются, больше не в состоянии. "Кажется, что политики и чиновники занимаются только тем, что доказывают, что у них есть право и ни одной ошибки ни признать, ни исправить не собираются", - сказал он.
Например, Нооп раскритиковал то, что несмотря на объем исследования, из него не следует элементарного факта – сколько Эстония приобрела или потеряла из-за поднятия акцизов на алкоголь. "К тому же там вообще не рассматриваются финские туристы или исчезновение северной границы", - отметил он.
Ноопу не понравилось, что исследование пытается представить приграничную торговлю нормальным явлением. "К сожалению, в отношении Эстонии это не соответствует действительности. Если южная граница продает больше, чем 40 процентов от продаж во внутренней части страны, это не считается нормальной и обычной приграничной торговлей. В данный момент Эстония без какой-либо конкуренции является государством с самой большой долей приграничной торговли в Европейском союзе", - сказал Нооп.
Один из главных выводов исследования заключается в том, что приграничную торговлю невозможно повернуть вспять и, очевидно, она будет продолжатся долгое время. В доказательство этого привели пример Дании, где приграничная торговля процветает уже 45 лет и никакие изменения закона не смогли этого изменить.
Нооп однако считает, что пример неуместный, поскольку Швеция и Дания просто недостаточно снизили акцизы. "Вопрос лишь в разнице между налоговыми ставками и акцизами, а не в инфраструктуре и наличии магазинов", - сказал он и добавил, что если сравнять акцизы в Латвии и Эстонии, то приграничная торговля прекратится за три-четыре месяца.
Собственник состоящей из трех приграничных магазинов сети Superalko Рихо Маурер сказал, что он еще не читал исследование акцизов, но в общем высказывания чиновников Министерства финансов на связанные с приграничной торговлей темы бросились ему в глаза некомпетентностью.
В начале марта акцизы на алкоголь поднялись и в Латвии. По словам Маурера, они не повлияли на итоговую цену, поскольку разницы в акцизах с Эстонией по-прежнему остается многократной. По этой причине сеть магазинов намерена расширяться. "Но перед тем, как делать конкретные инвестиции, мы ждем информации, какую акцизную политику выберет новое правительство Эстонии на следующие четыре года", - сказал он.