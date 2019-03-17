Петр Порошенко: я уверен в своей победе на выборах

Кандидат в президенты Украины, действующий глава страны Петр Порошенко уверен в своей победе на предстоящих президентских выборах и обещает, что выборы пройдут по европейским стандартам, пишет "Интерфакс".
"Победа неизменно будет за нами, и это будет честная победа", - сказал Порошенко на встрече с избирателями "Мы идем своим путем" на Михайловской площади в центре Киева в воскресенье.
Он подчеркнул, что предстоящие выборы будут полностью отвечать европейским стандартам избирательной кампании.
Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.