Евросоюз не намерен признавать суверенитет России над Крымом

ЕС особо выделил значительное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму. Жители полуострова сталкиваются с "систематическими ограничениями" ряда основных свобод, отмечается в документе. Кроме того, в нарушение международного гуманитарного права крымчан "вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в вооруженных силах" России, говорится в заявлении. Могерини подчеркивает важность беспрепятственного доступа в Крым "международных миссий по наблюдению за правами человека и правозащитных некоммерческих организаций".

В марте 2014 года, после аннексии украинского полуострова, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционные списки (существуют списки США и ЕС), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, подпавших под эти санкции.

Расширение ограничительных мер в апреле-мае того же года было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Россию обвинили в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности в поставке оружия пророссийским сепаратистам. Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.