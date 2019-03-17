Картина дня: оскорбление раввина в Таллинне, тяжелое ДТП на Лаагна-теэ и свастика на офисе центристов

Пьяный таллиннец - главному раввину: "Что смотришь, еврей? Отправишься в печь!"

В субботу утром главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям: пьяный житель Таллинна, получивший штраф от МуПо, обрушился на него с бранью. Читать далее...

Фото: в Таллинне пьяный водитель на BMW врезался в бетонный столб

На Лаагна-теэ возле моста Линдакиви, по предварительным данным, 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле BMW X5 потерял управление и врезался в бетонный столб. Читать далее...

Страх Финансовой инспекции: SEB и Swedbank могут покинуть рынок Эстонии

Руководители Финансовых инспекций Эстонии и Латвии боятся, что шведские банки могут покинуть страны Балтии, как это уже сделали из-за скандала с отмыванием денег Nordea и Danske. Читать далее...

Фото: в Таллинне на окнах офиса Центристской партии появилась свастика

Главный штаб Центристской партии на Нарвском шоссе в Таллинне подвергся вандализму: на окнах появились свастика и нецензурные слова. Читать далее...

Вы ее видели? В Таллинне пропала Александра

Полиция просит помощи в поисках 46-летней Александры, которая ушла из своего дома в Таллинне вчера вечером. Из-за состояния здоровья она без помощи окружающих может попасть в беду. Читать далее...

Поножовщина в Таллинне: молодого человека увезли на реанимобиле

В субботу в 7.45 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне в доме по адресу Сыле, 22, произошла поножовщина. Читать далее...

Фото: водитель совершил каскадерский трюк и сбежал с места ДТП

Сегодня утром на шоссе Пярну-Раквере между Пайде и Тюри многие участники дорожного движения сбрасывали скорость, поскольку было чему поразиться. Читать далее...

Переломы как при удушении и звонок «друга»: раскрыты новые обстоятельства смерти экс-министра России