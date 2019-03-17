Архиепископ Вийлма: общество Эстонии дошло до последней черты

Rus.Postimees публикует перевод письма Урмаса Вийлма в полном объеме:

Уважаемый главный раввин Шмуэль Кот,

я только что прочитал, что на Вас и Вашу семью совершили вербальную атаку, которая содержала антисемитские, фашистские выражения и ругательства. Я бы очень хотел, чтобы это было неправдой. Но, поскольку это опубликовал на своей странице в Facebook человек, который написал, что вы сами ему об этом рассказали, у меня есть причины опасаться, что это событие все же произошло.

Как человек, эстонец и архиепископ Эстонской лютеранской церкви я выражаю искреннее сожаление в связи с произошедшим. Мне стыдно, что в Эстонии, которую и представители еврейского народа и иудейского вероисповедания считали своим безопасным и милым домом, случилось нечто подобное. Нет никакой разницы, где происходят такие вещи - в Эстонии или за рубежом - в любой стране это поведение и отношение заслуживают решительного осуждения. Надеюсь, что и общественность, и соответствующие ведомства решительно на это отреагируют.

Я не могу сказать, свидетельствует ли этот случай о тенденциях в обществе или о перемене отношения к евреям, к представителям различных вероисповеданий и культур или же о перемене отношения к религиозным людям вообще. Я и сам за годы ношения сана сталкивался с насмешками пьяных соотечественников на общественных городских улицах. Но все же из этого я не делал далекоидущих выводов, что в Эстонии распространяются антицерковные или антирелигиозные настроения. Естественно, в тот момент я был испуган и опечален. Особенно меня беспокоило то, что я в общественном месте не увидел никого, кто решительно бы вмешался и оказал мне поддержку. По этой причине я пишу Вам, чтобы подтвердить: и евреи, и представители всех других культур, вероисповеданий и народов должны чувствовать себя в Эстонии безопасно - так же, как и все эстонцы, русские, христиане и составляющие большинство атеисты.

Пусть это происшествие станет предупреждением: ухудшающееся отношение в обществе, особенно в СМИ по каким бы то ни было причинам - по мировоззренческим, в том числе и по политическим или религиозным - не должно становиться нормой, которую мы допускаем, терпим или поощряем. Если представителя другой веры, культуры или даже других политических взглядов раньше оскорбляли словесно в анонимных комментариях в интернете, то в последнее время это стало обычным даже на уровне заголовков различных СМИ.

В последнее время в публичном пространстве становится все меньше призывов к миру, усиливается чувство тревоги. А ведь мир - это то, что нужно нам больше всего в те моменты, когда царит политическая или общественная нестабильность. На нас всех лежит ответственность за сохранение мира и чувства безопасности, но особенно эту ответственность должны чувствовать представители тех служб и исполнители тех общественных задач, которые формируют общественное мнение и общую культуру общения.

Дорогой главный раввин Шмуэль Кот, я искренне и от всего сердца извиняюсь перед Вами, Вашей семьей, Вашими единоверцами и представителями вашего народа за то, что все общество Эстонии в последнее время дошло до последней черты и люди говорят или пишут вещи, которые еще больше усиливают это напряжение. Нам всем нужно время, чтобы успокоиться, и мы должны дать это время друг другу. В том числе и на общественно-политическом ландшафте.

Шалом!

Урмас Вийлма