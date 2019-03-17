Еврейская община: участие EKRE в коалиционных переговорах пробуждает самые темные силы общества

Еврейская община Эстонии с тревогой наблюдает за коалиционными переговорами и обеспокоена возможным приходом к власти партии EKRE. Многие высказывания этой партии враждебны по отношению к национальным меньшинствам и направлены на разделение общества на своих и чужих. Это не может не вызывать глубокой обеспокоенности и сожаления, сообщил совет Еврейской общины Эстонии в пресс-релизе.