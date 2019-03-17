Еврейская община: участие EKRE в коалиционных переговорах пробуждает самые темные силы общества

Еврейская община Эстонии с тревогой наблюдает за коалиционными переговорами и обеспокоена возможным приходом к власти партии EKRE. Многие высказывания этой партии враждебны по отношению к национальным меньшинствам и направлены на разделение общества на своих и чужих. Это не может не вызывать глубокой обеспокоенности и сожаления, сообщил совет Еврейской общины Эстонии в пресс-релизе.
"Для Еврейской общины важны принципы международного права и европейские ценности, в том числе, право всех народов на самоопределение и сохранение культурного многообразия в нашем государстве. Мы осуждаем любые проявления антисемитизма, расизма, ксенофобии или другой дискриминации", – отметил совет Еврейской общины.
"Инцидент 16 марта с оскорблениями главного раввина Эстонии Шмуэля Кота на улице нашей столицы – это сигнал всем нам, нашему обществу. Считаем подобные проявления недопустимыми и невозможными. Мы обратились в правоохранительные органы для расследования этого инцидента, а также обратились в МУПО за комментариями", – говорится в пресс-релизе.
Совет Еврейской общины отмечает, что участие в коалиционных переговорах партии EKRE и возможное вхождение ее в правительство пробуждает самые темные силы общества и провоцирует инциденты подобные происшедшему с раввином.
В ближайшие дни будет проведен внеочередной совет общины, на котором выработают план дальнейших действий организации.