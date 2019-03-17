Глава МИД Франции резко ответил на критику Трампа

В частности, Дональд Трамп предположил, что Парижское соглашение по климату "не так уж хорошо обернулось для Франции" в связи с протестами "желтых жилетов", продолжающимися уже 18 недель. Кроме того, президент похвалил собственную климатическую политику, заявив, что "США поднялись на вершину всех списков по уровню экологии".

How is the Paris Environmental Accord working out for France? After 18 weeks of rioting by the Yellow Vest Protesters, I guess not so well! In the meantime, the United States has gone to the top of all lists on the Environment. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 марта 2019 г.

Министр иностранных дел Франции отверг претензии Трампа. "Я говорю Дональду Трампу, и президент Республики тоже говорит ему: мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы не вмешивайтесь в жизнь нашей страны", - подчеркнул Ле Дриан.

Протесты "желтых жилетов"

В субботу 16 марта в Париже в очередной раз прошел митинг "желтых жилетов", демонстрация обернулась погромами. Протестующие разгромили витрины престижных магазинов, разорили рестораны, подожгли несколько газетных киосков. Почти 240 человек были арестованы.

Протесты движения "желтых жилетов" вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года, изначально митингующие выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона. Однако протесты не связаны непосредственно с климатической политикой Франции.

Парижское соглашение по климату

Цель соглашения по климату, заключенного в Париже в 2015 году, - удержать глобальное потепление от повышения средней глобальной температуры на 2 градуса Цельсия, а по возможности остановить его на уровне 1,5 градуса. В противном случае потепление может привести к долгосрочным и необратимым изменениям и гибели некоторых экосистем.