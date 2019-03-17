Фото: в Париже протестующие сожгли знаменитый ресторан

В Париже протестующие разграбили несколько элитных магазинов на Елисейских полях, а также бросили бутылку с зажигательной смесью в знаменитый ресторан Le Fouquet's. От погромщиков не спасли защитные панели, установленные на окнах здания, в результате крытая веранда ресторана была уничтожена огнем. Также был сожжен ресторан Le Deauville, передает Lenta.ru со ссылкой на Figaro.