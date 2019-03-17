Вс, 17.03.2019
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Фото: в Париже протестующие сожгли знаменитый ресторан

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Протестующие бросили бутылку с зажигательной смесью в знаменитый ресторан Le Fouquet's.

ФОТО: Olivier Coret/SIPA / Olivier Coret/SIPA

В Париже протестующие разграбили несколько элитных магазинов на Елисейских полях, а также бросили бутылку с зажигательной смесью в знаменитый ресторан Le Fouquet's. От погромщиков не спасли защитные панели, установленные на окнах здания, в результате крытая веранда ресторана была уничтожена огнем. Также был сожжен ресторан Le Deauville, передает Lenta.ru со ссылкой на Figaro.

Fouquet's внесен в список исторических памятников Парижа. Это заведение считается местом встречи французской элиты. Его часто посещал шансонье Шарль Азнавур, а также многие политики, включая прошлого президента Пятой республики Николя Саркози, который отпраздновал там свое избрание.

Массовые протесты вспыхнули во Франции в середине октября из-за планов правительства повысить налог на бензин. Акция получила название «желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у водителей. 4 декабря премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжаются.

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