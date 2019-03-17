Предприниматель: из-за Партии реформ мы не можем инвестировать в учителей, покупать поезда и строить четырехполосные шоссе

«Все европейские страны берут кредиты — кредиты, которые не надо возвращать — и инвестируют в развитие. И только Эстония не делает этого, поскольку страдает от полученного от реформистов вируса сбалансированного госбюджета», — написал Пальтс в социальных СМИ.

«Мы не можем инвестировать в учителей, мы не можем покупать новые поезда, мы не можем строить новые четырехполосные шоссе, хотя нам и предлагают безвозвратную помощь. И все это мы не можем благодаря Партии реформ», — отметил Пальтс, добавив, что европейские страны кредиты не возвращают, поскольку заем правительственного сектора это не заем.

«И в Греции есть те, кто в основной массе своей кредиты не возвращают. Греция только превысила границы своей платежеспособности в выплатах по процентам. И из-за Греции по сути урезали обязанности остальных — допечатали деньги. Крупным странам, особенно Германии, нет смысла уменьшать свои долговые обязательства. Они направляют этот процесс допечатывания денег (погашения). Проценты по займам европейских стран просто сумасшедшие и растут еще при этом, за исключением некоторых исключений», — считает Пальтс.

«Банки предлагают сейчас странам деньги в подарок. Они никогда не потребуют их вернуть. Нам хотят подарить четырехполосное шоссе Таллинн-Тарту, но какие-то приятели воды в рот набрали и продолжают упрямствовать», — раздраженно отметил Пальтс.

«Самый большой противник развития — это свойственный реформистам подход к людям как к цифрам в таблицах excell. И это в ситуации, когда финансовые институты предлагают Эстонии миллиарды безвозвратного спонсорства».